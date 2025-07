Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 26 luglio: le regioni a rischio

Piogge e temporali continuano a imperversare sul nord interessando anche il centro sud dell’Italia e per la giornata di domani, sabato 26 luglio, la Protezione Civile ha valutato un’allerta meteo gialla su sette regioni. Ecco il Bollettino completo di Criticità e Allerta Meteo per domani.

Ancora maltempo e condizioni di instabilità meteo sono previste nelle prossime ore su diverse zone del Paese, in particolare sulle regioni del Nord e del Centro Italia con rovesci e temporali localmente intensi. Anche per la giornata di domani, sabato 26 luglio, la Protezione Civile quindi ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse, che integra ed estende il precedente, valutando un'allerta meteo gialla per temporali e rischio idraulico su sette regioni del centro nord.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Tutta colpa della perturbazione di origine atlantica che ha interessato prima le regioni settentrionali, con correnti di aria umida e instabile, e che domani determinerà un peggioramento del tempo anche sulle regioni centrali e in parte quelle meridionali con piogge e temporali sparsi. Sulla base delle previsioni disponibili e dei fenomeni in atto, il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato per domani 26 luglio una allerta meteo gialla su tutta l’Emilia Romagna e il Veneto e su parte di Liguria, Lombardia, Marche, Umbria e Friuli Venezia Giulia. Ecco il Bollettino completo di Criticità e Allerta Meteo per il 26 luglio:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese

Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Levante

Lombardia: Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale

Marche: Marc-6, Marc-2, Marc-4

Umbria: Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Alto Tevere

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna

Le previsioni meteo per domani 26 luglio indicano al nord tempo molto nuvoloso con piogge e temporali che interesseranno già dalla notte il Triveneto e la Romagna, con temporali anche di forte intensità. Nella tarda mattinata rovesci e temporali sparsi saranno più frequenti sulla pianura lombarda e l’Emilia-Romagna. Al Centro piogge e temporali interesseranno un po' tutte le regioni con particolare intensità la Toscana e poi nel corso del giorno Marche, Abruzzo e Lazio. Al sud infine locali piovaschi in mattinata sulla Campania e il Molise con maltempo in estensione a Puglia garganica, Basilicata, appennino calabrese e coste tirreniche della Sicilia.