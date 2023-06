Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 25 giugno: le regioni a rischio A causa delle piogge in arrivo, la Protezione civile ha deciso di diramare un avviso di allerta meteo gialla su due regioni italiani per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali: ecco l’elenco.

A cura di Ida Artiaco

Ancora una giornata di pioggia su alcune regioni italiane. Secondo le ultime previsioni meteo, ci saranno temporali domani, domenica 25 giugno, soprattutto al Centro Sud. Per questo la Protezione civile ha deciso di diramare un avviso di allerta meteo gialla sui territori più a rischio.

Nello specifico, come si legge sul sito ufficiale del Dipartimento, l'avviso di allerta gialla per rischio idrogeologico, temporali e idraulico è stato diramato sulla Calabria, e per rischio temporali e idrogeologico anche sulla Basilicata.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

La Protezione civile ha deciso di diramare per domani, domenica 25 giugno, un avviso di allerta meteo gialla su alcuni settori di due regioni italiane. Ecco, di seguito, l'elenco nello specifico:

Ordinaria criticità per rischio idraulico (allerta gialla):

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale.

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C;

Basilicata: Basi-D;

Le previsioni per domani, domenica 25 giugno

Secondo le previsioni meteo di domani, domenica 25 giugno, l'anticiclone africano responsabile nei giorni scorsi della prima ondata di caldo dell'estate 2023 si indebolisce lasciando il passo ad una perturbazione che porterà pioggia su alcuni territori, in particolare sul Sud Italia, portando piogge e temporali anche intensi, con il rischio di nubifragi e grandinate. Altrove cieli sereni o poco nuvolosi.