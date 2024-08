Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 20 agosto: le regioni a rischio

video suggerito

A cura di Antonio Palma

La perturbazione che ha colpito l'Italia continuerà a far sentire i suoi effetti nelle prossime ore su molte zone del Paese e anche per domani, martedì 20 agosto, la Protezione civile ha valutato una allerta meteo gialla in dieci regioni. Responsabile di questa situazione una depressione nord-atlantica che, seppur in allontanamento dalla Penisola, continuerà a lasciare dietro di sé tempo altamente instabile. Temporali sparsi sono attesi domani in diverse regioni, interessando in particolare i settori adriatici e il sud.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Per la giornata di domani, martedì 20 agosto 2024, il dipartimento di Protezione Civile ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende il precedente. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per domani allerta gialla su Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Marche, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Il bollettino di allerta gialla meteo-idro per domani martedì 20 agosto:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Emilia Romagna: Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura ferrarese

Marche: Marc-6, Marc-2, Marc-4

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Meteo, le previsioni per domani 20 agosto

Le previsioni meteo per domani 20 agosto indicano al centro nord nubi compatte sulle regioni centrorientali con rovesci o temporali diffusi e intensi sull'Emilia-Romagna e le Marche, ma in attenuazione serale. Anche al sud molte nubi con rovesci o temporali diffusi, localmente anche intensi su Sicilia tirrenica, Calabria e Puglia centromeridionale, in generale attenuazione serale. Le temperature dunque saranno in diminuzione al sud e stazionarie sul resto del Paese.