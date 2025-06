video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 2 giugno: le regioni a rischio Per la giornata di domani, festa del 2 giugno, il maltempo non mancherà sull'Italia, interessando il nord. La Protezione civile ha valutato per lunedì una nuova allerta meteo gialla per temporali su due regioni.

A cura di Antonio Palma

In un contesto di tempo generalmente soleggiato sull’Italia, il maltempo per la festa del 2 giugno non mancherà. Per la giornata di domani, infatti, attesi temporali e grandinate anche intense su diversi settori settentrionali della Penisola dove l’aumento dell’instabilità porterà tempo nuvolosità e pioggia diffusa. Per questo la Protezione civile ha valutato per domani 2 giugno una nuova allerta meteo gialla per temporali su due regioni.

Maltempo, allerta meteo gialla domani 2 giugno: le regioni a rischio

Per gran parte dell’Italia sarà una Festa della Repubblica all’insegna del sole e del caldo ma domani 2 giugno non mancheranno nubi al Nord con rovesci e temporali sparsi su zone alpine e prealpine, con locali sconfinamenti anche sulle pianure di Piemonte, Lombardia e Veneto. Sulla base delle previsioni meteo e dei fenomeni in atto, il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato per domani un’allerta meteo gialla per temporali su tutto il Trentino Alto Adige e gran parte del Piemonte. Il Bollettino completo di Criticità e Allerta Meteo per domani 2 giugno:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Pianura settentrionale

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

Meteo, le previsioni di lunedì 2 giugno

Le previsioni di lunedì 2 giugno indicano tempo in rapido peggioramento sui rilievi alpini e prealpini con rovesci sparsi e locali temporali, in probabile sconfinamento dal pomeriggio verso le zone pianeggianti di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Attesi temporali fino al pomeriggio sera sulle aree centrosettentrionali comprese tra Piemonte e Lombardia e piovaschi nelle ore centrali anche sulla Liguria. Velato o poco nuvoloso altrove. Cielo sereno o al massimo parzialmente velato nelle zone interne per il resto del nord e il centro sud.