Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 17 gennaio: le regioni a rischio

Una nuova perturbazione meteorologica investirà l'Italia in questo weekend con piogge, temporali e qualche nevicata in quota e soprattutto tempo decisamente instabile in molte regioni. Per la giornata di domani, sabato 17 gennaio, la Protezione Civile ha valutato una nuova allerta meteo gialla per temporali su quattro regioni: Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia.

Allerta meteo gialla domani 17 gennaio in quattro regioni

Nelle prossime ore il quadro metereologico infatti è destinato a cambiare repentinamente sul nostro paese a causa dell'arrivo di una perturbazione da ovest che porterà pioggia e qualche nevicata in alta quota. Interessate inizialmente le regioni di nord-ovest, ma col passare delle ore le condizioni di instabilità porteranno a rapidi annuvolamenti sulle regioni ioniche dove nel corso del giorno assisteremo a temporali anche di forte intensità. In base alle previsioni meteo e ai fenomeni in atto, la Protezione Civile dunque ha valutato per domani, sabato 17 gennaio, un allerta meteo gialla per temporali su tutti i settori ionici di Calabria, Puglia, Basilicata e Sicilia. Ecco il bollettino e la mappa di allerta e criticità meteo idro per il 17 gennaio:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale

Basilicata: Basi-E2, Basi-E1

Puglia: Bacini del Lato e del Lenne, Salento

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia

Meteo, le previsioni per il 17 gennaio

Per la giornata di domani, sabato 17 gennaio, le previsioni meteo indicano tempo nuvoloso al nord con piogge e temporali che interesseranno in particolare Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria e più sparse sull'Emilia-Romagna e deboli nevicate sui 1500 metri di quota. il cielo sarà parzialmente nuvoloso sulle regioni adriatiche e la Sardegna mentre al sud nuvole sulle regioni che si affacciano sullo Ionio, come Calabria, Puglia e Sicilia dove nel corso della giornata ci saranno piogge sparse e temporali che localmente saranno anche forti.