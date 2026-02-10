Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 11 febbraio 2026: le regioni a rischio

Ancora maltempo sull’Italia: per domani, martedì 11 febbraio, la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla per temporali e criticità idrogeologiche in diverse regioni del Centro-Sud, con piogge intense, venti forti e possibili mareggiate.

Prosegue la fase di maltempo sull’Italia, interessata da una serie di perturbazioni atlantiche che continueranno a portare piogge, temporali e venti intensi anche nei prossimi giorni. In particolare, per la giornata di domani, mercoledì 11 febbraio, il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla per rischio temporali e criticità idrogeologiche in diverse regioni del Centro-Sud.

Secondo le previsioni, una nuova perturbazione in arrivo dall’Atlantico interesserà soprattutto le isole maggiori e l’estremo Sud, con precipitazioni diffuse e localmente intense sui versanti tirrenici. Le piogge potranno assumere carattere di rovescio o temporale, accompagnate da forti raffiche di vento e da una possibile attività elettrica.

La Protezione Civile segnala inoltre un deciso rinforzo dei venti occidentali, da forti a burrasca, su Sardegna, Sicilia e Calabria, con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Proprio sulla base di questi fenomeni è stata valutata un’allerta meteo gialla per l’intera Calabria, per gran parte della Sicilia e per settori di Basilicata, Lazio, Toscana e Umbria.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Questa la situazione delle allerte meteo di domani, mercoledì 11 febbraio 2026, secondo l'ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile:

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale

Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

Umbria: Trasimeno – Nestore, Chiani – Paglia, Medio Tevere

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale

Lazio: Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Bacini di Roma

Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

Toscana: Serchio-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia, Serchio-Garfagnana-Lima

Umbria: Chiani – Paglia, Medio Tevere

Le allerte meteo di domani 11 febbraio (Protezione Civile)

Meteo, le previsioni per domani mercoledì 11 febbraio

La giornata di domani, martedì 11 febbraio, sarà ancora segnata dal maltempo su buona parte dell’Italia, anche se non mancheranno segnali di miglioramento soprattutto al Nord-Ovest. Al mattino, infatti, le condizioni tenderanno a stabilizzarsi su Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria occidentale, mentre continueranno le nevicate sull’arco alpino occidentale. Piogge persistenti sono invece attese al Nord-Est e in Emilia-Romagna.

Situazione più instabile sul resto del Paese. Precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco, interesseranno le regioni centrali tirreniche e il Sud, con fenomeni localmente intensi su Toscana, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia. Faranno eccezione il medio e basso Adriatico, dove il tempo risulterà più asciutto.

Nel corso del pomeriggio il quadro meteorologico tenderà a migliorare gradualmente al Nord-Ovest, in Toscana e su parte delle isole maggiori, mentre qualche pioggia debole potrà ancora interessare le regioni centrali. Il maltempo si concentrerà soprattutto al Sud peninsulare, per poi attenuarsi progressivamente in serata.

Le temperature sono previste in aumento. Attenzione anche ai venti, in rinforzo su gran parte del Centro-Sud, sulle isole e sul Mar Ligure, con raffiche di burrasca attese in Sardegna. Il moto ondoso sarà in rapido aumento sui mari di ponente, che diventeranno molto mossi o agitati.