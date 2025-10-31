Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 1 novembre: le regioni a rischio

La perturbazione in allontanamento dal Paese farà sentire ancora i suoi effetti residui su alcune zone dell’Italia anche domani 1 novembre. La Protezione Civile ha valutato allerta meteo gialla su Calabria e Sicilia per rischio temporali.

Ancora strascichi di maltempo sull’Italia dove è allerta meteo gialla domani, sabato 1 novembre, su settori di Calabria e Sicilia. È quanto segnala la Protezione Civile nel suo bollettino di criticità e allerta meteo-idro diramato oggi. Nel primo weekend di novembre, infatti, attesi ancora piogge e temporali residui su alcuni settori del Paese a causa della perturbazione che ha attraversato l’Italia da nord a sud con fenomeni anche molto intensi causando allagamenti e danni.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

In base alle previsioni meteo disponibili e ai fenomeni in atto, il dipartimento di Protezione civile ha valutato per domani, sabato 1 novembre, allerta gialla per rischio temporali sulla Sicilia centro orientale e il Versante Jonico della Calabria dove vige anche una allerta di moderata criticità per rischio idrogeologico e rischio idraulico dopo le piogge intense delle scorse ore. Ecco nel dettaglio il Bollettino e la mappa completa di Criticità e Allerta Meteo per domani 1 novembre:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Meteo, le previsioni per il 1 novembre

Per la giornata di domani 1 novembre, le previsioni meteo segnalano al nord cielo coperto e con precipitazioni sparse su Liguria, sul Piemonte, sulla Lombardia, sul Veneto e sul Friuli Venezia Giulia; al centro invece possibili deboli precipitazioni solo sull'alta Toscana. Molto nuvoloso infine su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia salentina con possibili precipitazioni, anche a carattere di rovescio e temporale sulla Sicilia e sulla Calabria.