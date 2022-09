Maltempo, allerta meteo gialla martedì 20 settembre per temporali: le regioni a rischio Sono tre le regioni per le quali è scattata l’allerta meteo gialla per domani, martedì 20 settembre. Secondo il bollettino emanato dalla Protezione Civile ci saranno temporali su Abruzzo, Molise e Puglia.

A cura di Chiara Ammendola

Il maltempo continuerà a insistere su alcune regioni dell'Italia anche nella giornata di martedì 20 settembre, portando anche piogge e temporali intensi. Per questo la Protezione Civile ha emanato per domani un bollettino di allerta gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico. Tre le regioni interessate: Abruzzo, Molise e Puglia.

Allerta meteo gialla martedì 20 settembre in tre regioni

Dunque continuerà a imperversare il maltempo al Centro così come riportato anche dalle previsioni meteo degli esperti. Come si legge nel bollettino della Protezione Civile a essere interessata dal maltempo sarà la zona adriatica dove si abbatteranno rovesci intensi a partire da questa sera e nelle prossime ore. Per questo è stata emanata un'allerta gialla in tre regioni: Abruzzo, Molise e Puglia.

Criticità ordinaria per rischio temporali

Abruzzo: Bacino Basso del Sangro

Molise: Litoranea

Puglia: Basso Fortore, Gargano e Tremiti

Criticità ordinaria per rischio idrogeologico

Abruzzo: Bacino Basso del Sangro

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea

Puglia: Basso Fortore, Gargano e Tremiti

Previsioni meteo martedì 20 settembre

Per quanto riguarda le previsioni meteo per domani, martedì 20 settembre, sono previste precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, su Abruzzo, Molise, Puglia, Lazio meridionale, Campania e Basilicata, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati in particolare su settori costieri di Abruzzo meridionale e del Molise e sul Gargano. Le temperature massime saranno in sensibile diminuzione sulle regioni adriatiche centro-meridionali, mentre i venti saranno localmente forti settentrionali sulla Sardegna occidentale e sulla Puglia meridionale.