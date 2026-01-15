Maltempo, allerta meteo gialla in Sicilia per temporali domani venerdì 16 gennaio

Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google . Segui Fanpage.it.

Nuova perturbazione in arrivo sull’Italia, atteso maltempo su Nord-Ovest, estremo Sud e Isole Maggiori. Per la giornata di domani, venerdì 16 gennaio, la Protezione Civile ha disposto l’allerta gialla per temporali su alcuni settori della Sicilia.

È atteso il passaggio di una nuova perturbazione proveniente dal Nord Africa tra domani, venerdì 16 gennaio, e sabato 17. Il fronte dovrebbe interessare soprattutto il Nord-Ovest, l'estremo Sud e le Isole Maggiori, dove porterà maltempo, senza tuttavia determinare un calo delle temperature che rimarranno sopra le medie.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso e pubblicato sul proprio sito un nuovo avviso di condizioni meteo avverse. L'allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico riguarda alcuni settori della regione Sicilia.

Allerta meteo gialla in Sicilia domani

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali in Sicilia, valido fino alle 24 di domani, venerdì 16 gennaio.

Prevista allerta gialla tra Palermo e Trapani, ma anche lungo il versante meridionale dell'Isola. Di seguito i dettagli del bollettino di allerta nazionale nazionale:

Ordinaria criticità per rischio temporali/allerta:

Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia;

Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia.

Le previsioni meteo per domani venerdì 16 gennaio

Per la mattinata di domani, venerdì 16 gennaio, previsto bel tempo in Abruzzo, Molise e il Sud della Penisola. Ci saranno invece nuvole sul resto del Paese, con piogge sparse su Levante Ligure, Toscana e Sardegna. Con il passare delle ore qualche nuvola arriverà anche al Sud.

Attese piogge sparse su Nord-Ovest, Alta Toscana, Sicilia Meridionale e Sardegna; neve invece sulle zone alpine al di sopra di 1000-1200 metri. In serata le piogge si estenderanno anche sulla Sicilia e sulla Calabria Meridionale.

I valori rimarranno stazionari o subiranno una leggera crescita. Come già anticipato, le temperature saranno ancora diffusamente al di sopra della norma.