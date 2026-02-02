Maltempo, allerta meteo gialla e scuole chiuse per neve domani 3 febbraio 2026: le regioni a rischio

Domani, 3 febbraio, allerta meteo gialla su Toscana, Emilia-Romagna, Umbria, Lazio, Abruzzo e Sardegna per piogge e neve a bassa quota. Il maltempo si concentrerà soprattutto a Centro-Nord. Scuole chiuse a Mondovì e Montegrosso d’Asti, in Piemoente.

Una nuova perturbazione atlantica si sta avvicinando all’Italia, portando con sé piogge, neve e condizioni meteo instabili sul Centro-Nord. Per la giornata di domani, martedì 3 febbraio, la Protezione civile ha emesso allerta gialla in diverse regioni. Già dalla serata di oggi, le prime precipitazioni interesseranno il Nord-Ovest, per poi estendersi alle aree settentrionali e, nel corso della giornata di domani, al resto del Centro-Nord.

La perturbazione, alimentata da correnti umide, porterà nevicate sui settori alpini e prealpini e fino a bassa quota in Piemonte meridionale e nell’entroterra ligure. Per motivi di sicurezza, tutte le scuole di Mondovì, in provincia di Cuneo, resteranno chiuse domani, martedì 3 febbraio, mentre le lezioni riprenderanno regolarmente mercoledì 4. La cittadinanza è invitata alla massima prudenza e a circolare con dotazioni invernali, mentre le amministrazioni locali sono pronte a interventi di spargimento sale e sgombero neve.

Per lo stesso motivo saranno chiuse anche le scuole di Montegrosso d'Asti.

Allerta meteo gialla domani in 6 regioni

La Protezione civile segnala criticità idrogeologiche e idrauliche in Toscana, Emilia-Romagna, Umbria, Lazio, Abruzzo e Sardegna. In Toscana, in particolare, il rischio riguarda il nord-ovest della regione e il reticolo principale delle aree del Bisenzio e dell’Ombrone pistoiese, con criticità valide per l’intera giornata.

Le piogge potrebbero provocare disagi soprattutto in zone già sensibili per corsi d’acqua e terreni saturi. Nevicate interesseranno i settori alpini e prealpini, con quota neve bassa su Piemonte meridionale e fino a 200-400 metri sull’entroterra ligure. Le precipitazioni raggiungeranno il picco tra le 4:00 e le 8:00, in concomitanza con il massimo traffico scolastico e lavorativo.

Questa la situazione nello specifico secondo l'ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile per domani, 3 febbraio:

Ordinaria criticità per rischio idraulico /allerta gialla:

Emilia Romagna: Pianura piacentino-parmense, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese, Pianura reggiana di Po, Pianura reggiana

Toscana: Bisenzio e Ombrone Pt

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Bacino Alto del Sangro, Marsica

Emilia Romagna: Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Montagna emiliana centrale, Montagna bolognese, Montagna romagnola

Lazio: Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere

Sardegna: Bacino del Tirso, Iglesiente, Campidano, Bacini Montevecchio – Pischilappiu

Toscana: Serchio-Costa, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima

Umbria: Trasimeno – Nestore, Chiani – Paglia, Medio Tevere

Meteo, le previsioni per domani 3 febbraio

Domani, martedì 3 febbraio, il tempo sarà asciutto al Sud e in Sicilia, con schiarite più ampie e durature soprattutto in Calabria e sull’isola, mentre qualche pioggia interesserà dal pomeriggio il nord della Campania.

Il resto del Paese vedrà cielo molto nuvoloso, con precipitazioni sparse su Friuli Venezia Giulia, Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Marche e sui settori occidentali di Abruzzo e Molise. Al mattino le piogge interesseranno anche il Nord, in attenuazione rapida da ovest, a partire da Valle d’Aosta, Piemonte centro-orientale, Liguria e Lombardia sud-occidentale. La neve cadrà a bassa quota: fino a 100-200 metri tra entroterra ligure e Piemonte meridionale, e oltre i 400-800 metri su Alpi e Appennino emiliano occidentale. Nuove piogge sono previste anche in Sardegna.

Temperature in leggero aumento, con valori sopra la media sul medio Adriatico e al Sud e punte intorno ai 20 gradi in Sicilia. Venti meridionali moderati o localmente tesi, mari mossi o molto mossi.