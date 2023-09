Maltempo, allerta meteo gialla domani 8 settembre per temporali: le regioni a rischio Gli ultimi residui effetti del maltempo sulle regioni meridionali prima del bel tempo: per domani venerdì 8 settembre è allerta meteo gialla su due regioni del sud.

A cura di Antonio Palma

Prima della nuova svolta meteorologica estiva del weekend, nelle prossime ore sull’Italia avremo ancora gli ultimi residui effetti del maltempo causato dal vortice di bassa pressione che insiste sul Mediterraneo meridionale. Per questo la Protezione civile ha valutato anche per la giornata di domani, venerdì 8 settembre, una allerta meteo gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico su due regioni del sud.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Il vortice ciclonico responsabile del maltempo che ha interessato le regioni meridionali nei giorni scorsi, dopo aver causato anche danni in Grecia, infatti rimarrà più o meno stazionario anche per la giornata di domani prima di allontanarsi dal sud Italia, lasciando spazio a un graduale miglioramento del tempo. Per domani dunque avremo ancora piogge, venti forti e locali temporali, anche intensi, sui settori ionici. In base ai fenomeni in atto e alle previsioni meteo, la Protezione civile ha valutato per la giornata di domani una allerta gialla per rischio temporali sulla Sicilia cento orientale e sulla Calabria del sud. Ecco il bollettino completo con tutte le allerte meteo idro per venerdì 8 settembre:

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla:

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Meteo, le previsioni per domani 8 settembre

Le previsioni meteo per domani 8 settembre indicano ancora giornata ampiamente soleggiata e asciutta su tutto il Centro-Nord a parte qualche debole pioggia durante le ore centrali della giornata nelle aree interne tra Lazio ed Abruzzo. Avremo invece nuvolosità irregolare sulle regioni meridionali ma con tempo in graduale miglioramento nel corso del giorno. Nuvolosità più intensa su Sicilia e Calabria meridionale, con precipitazioni anche a carattere temporalesco ma in attenuazione in serata. Non mancheranno infine nubi a ridosso dell'Appennino durante le ore centrali, con la possibilità di locali deboli rovesci o temporali