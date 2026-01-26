Maltempo, allerta meteo gialla domani 27 gennaio in Sardegna: le zone a rischio idrogeologico

Breve pausa dal maltempo per l’Italia nelle prossime ore ma non mancheranno piogge sparse per alcune zone del Paese per le quali, anche a causa dei nubifragi dei giorni scorsi, sussiste il rischio idraulico e idrogeologico. Per questo la Protezione civile ha valutato una nuova allerta meteo gialla per la giornata di domani, martedì 27 gennaio, su tutta la Sardegna.

Allerta meteo gialla domani 27 gennaio in Sicilia, le zone interessate

Nella giornata di domani l’Italia potrà contare sull’unica pausa dai nubifragi di questa settimana ma si tratterà di poche ore. Se al mattino avremo generalmente tempo asciutto su gran parte del Paese, infatti, già dal pomeriggio la nuvolosità sarà in aumento su Nord-Ovest, Toscana e Sardegna per l’arrivo di una nuova perturbazione di origine atlantica. In serata piogge diffuse interesseranno anche l’Isola per la quale, già colpita dai temporali dei giorni scorsi, è stato innalzato il livello di allerta meteo idro. In base alle previsioni meteo e ai fenomeni in atto, infatti, il Dipartimento di Protezione civile ha valutato per domani, martedì 27 gennaio 2026, una allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e rischio idraulico su tutti i settori. Il bollettino e la mappa di allerta e criticità meteo idro per domani:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Sardegna : Bacino del Tirso, Logudoro, Iglesiente, Campidano, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Bacini Flumendosa – Flumineddu, Gallura

: Bacino del Tirso, Logudoro, Iglesiente, Campidano, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Bacini Flumendosa – Flumineddu, Gallura ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Sardegna: Bacino del Tirso, Logudoro, Iglesiente, Campidano, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Bacini Flumendosa – Flumineddu, Gallura

Meteo, le previsioni per il 27 gennaio

Le previsioni meteo per domani, martedì 27 gennaio 2026, indicano una giornata caratterizzata da tempo asciutto al mattino su gran parte della Penisola ma maltempo via via sempre più accentuato sul nord ovest e la Sardegna con precipitazioni diffuse e localmente intense sull’Isola, su Liguria e Piemonte dove assumeranno anche carattere nevoso fino a quote basse. In serata piogge anche su Toscana, Lazio, Umbria, Marche e le restanti regioni del nord, con nevicate sule Alpi. Deboli nevicate anche sull'Appennino toscano a quote superiori ai 900 metri. Al sud al contrario, al mattino ancora qualche pioggia residua ma in esaurimento nel corso del giorno.