Maltempo, allerta meteo gialla domani 23 giugno per temporali: l’elenco delle regioni a rischio Sull’Italia arriva il maltempo e la Protezione civile ha emesso per domani 23 giugno un avviso di allerta meteo gialla per rischio temporali su sette regioni del centro nord: il bollettino con tutte le allerte meteo idro per venerdì.

Torna il maltempo sull'Italia e per la giornata di domani 23 giugno è di nuovo allerta meteo gialla per temporali intensi su sette regioni, tutte al centro nord. Tutta colpa dell'arrivo di una nuova perturbazione sulla Penisola proveniente dall'Europa settentrionale e il contemporaneo indebolimento dell’Anticiclone Nordafricano che ci aveva regalato un inizio di estate nei giorni scorsi. Da domani invece tornano le prime piogge, con un conseguente calo termico, e i temporali anche di forte intensità che hanno fatto scattare l'allerta meteo della protezione civile.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

In base ai fenomeni meteo in atto e a quelli previsti, la Protezione civile quindi ha valutato per domani, venerdì 23 giugno, una allerta meteo gialla per rischio temporali in sette regioni: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. A queste si deve aggiungere una allerta per rischio idrogeologico su alcuni settori della Lombardia. Ecco il bollettino con tutte le allerte meteo idro per venerdì 23 giugno:

Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura ferrarese

Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene

Lombardia: Alta pianura orientale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano

Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Pianura settentrionale

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla:

Lombardia: Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche

Meteo, le previsioni per domani 23 giugno

Le previsioni meteo per domani 23 giugno indicano rovesci e temporali anche forti su Trentino Alto Sdige, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna mentre isolati rovesci son possibili anche su Liguria e aree interne di Umbria, Toscana e Marche. Cielo prevalentemente soleggiato sul resto del centro e al sud, salvo brevi fenomeni nel pomeriggio e prima serata su Lazio e Abruzzo e qualche nuvola di passaggio su Molise e Campania. Temperature minime e massime in calo al nord.