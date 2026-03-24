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Maltempo, allerta meteo domani mercoledì 25 marzo per forte vento: le regioni colpite

Il Dipartimento di Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo per il forte vento che colpirà nella giornata di domani, mercoledì 25 marzo, diverse regioni italiane. L’elenco dei territori interessati.
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A cura di Gabriella Mazzeo
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A partire dal pomeriggio di domani, mercoledì 25 marzo, una perturbazione proveniente dall'Europa settentrionale interesserà le regioni a Nord del nostro Paese. Si rafforzeranno i venti nelle regioni nord-occidentali e per questo motivo il Dipartimento di Portezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse.

La Protezione Civile ha emesso sul proprio sito ufficiale un avviso di allerta meteo per domani, mercoledì 25 marzo, in relazione ai forti venti di burrasca che impatteranno  su diverse regioni, tra le quali Piemonte e la Valle d'Aosta. Le condizioni meteo avverse consistono in raffiche di vento nelle valli e nelle zone adiacenti alla pianura.

Rischio raffiche di vento per domani mercoledì 25 marzo, le regioni a rischio

La formazione del vortice Deborah sul Mar Ligure fa pensare che nella giornata di domani e in quella di giovedì 26 marzo ci saranno venti forti su Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Sardegna e Toscana. Previste mareggiate lungo le coste occidentali della Sardegna e meridionali della Toscana. Lo stato del mare sarà molto agitato per Sardegna e Mar Ligure occidentale.

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Il vento forte segnalato dal Dipartimento di Protezione Civile potrebbe raggiungere la forma di raffiche fino a burrasca o burrasca forte. Le regioni del Centro e del versante adriatico saranno investite da venti di bora e tramontana con raffiche fino a 80-100 km/h. Possibile anche un drastico calo termico con forti venti settentrionali: sull'Alto Adriatico la Bora potrà soffiare con raffiche particolarmente violente, soprattutto sul Triestino,

Il Nord-Ovest sarà sferzato da forti raffiche di Foehn, il vento di caduta dalle Alpi che toccherà Piemonte e Lombardia, nonostante il cielo terso.

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