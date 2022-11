Maltempo, allerta meteo domani 24 novembre per pioggia e temporali: le regioni a rischio La Protezione Civile ha emanato un bollettino di allerta meteo gialla per tre regioni per domani, giovedì 24 novembre, a causa del maltempo e delle forti piogge.

A cura di Chiara Ammendola

Ancora strascichi di maltempo in Italia dove per la giornata di domani, giovedì 24 novembre, è scattata un'allerta meteo in alcune zone del paese. Particolarmente colpite, così come nei giorni scorsi, le regioni meridionali, tanto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse a causa delle forti precipitazioni attese nelle prossime ore.

Allerta meteo gialla domani in 3 regioni

Nello specifico sono tre le regioni colpite da pioggia e temporali: si tratta di Basilicata, Calabria e Sicilia dove per la giornata di domani, d’intesa con le istituzioni locali, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, è stato emanato un bollettino di allerta meteo gialla, ovvero ordinaria. Sul sito della Protezione Civile è possibile leggere tutte le allerte meteo per la giornata di giovedì 24 novembre.

Previsioni meteo domani

Per la giornata di domani, giovedì 24 novembre, le previsioni meteo indicano tempo stabile in gran parte dell'Italia con qualche perturbazione sulle regioni del Sud. Il tempo sarà più instabile e caratterizzato da piogge isolate e temporanei annuvolamenti fra la bassa Calabria e la Sicilia orientale. Al primo mattino possibile presenza di nebbie sulla Pianura Padana orientale e in Toscana.

Tutte le allerte meteo di giovedì 24 novembre

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Basilicata: Basi-E2, Basi-E1

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico

Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico