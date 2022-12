Maltempo, allerta meteo arancione e gialla sabato 10 dicembre per temporali: le regioni a rischio Per la giornata di domani, sabato 10 dicembre, la Protezione civile ha valutato una allerta arancione per maltempo su otto regioni e una allerta gialla su ben dieci regioni per rischio temporali, idraulico e idrogeologico.

A cura di Antonio Palma

Sarà un weekend all'insegna del maltempo quello che attende gli italiani nelle prossime ore con piogge intense, temporali e anche nevicate in quota. Fenomeni importanti che hanno spinto la Protezione civile a valutare per domani, sabato 10 dicembre, una allerta meteo arancione su otto regioni e una allerta gialla su ben dieci regioni.

Una nuova perturbazione infatti ha già interessato la Penisola in queste ore portando piogge e temporali diffusi su molte regioni del Centro-Nord ma nelle prossime ore coinvolgerà anche il sud, generando fenomeni meteorologici intensi che potranno creare situazioni di rischio idrogeologico e idraulico. Un’ampia circolazione depressionaria infatti sta interessando gran parte dell’Europa Centro-Occidentale, determinando un flusso di correnti occidentali caldo-umide in area mediterranea, al cui interno viaggiano impulsi perturbati che porteranno a un peggioramento delle condizioni sull’Italia, soprattutto sui settori tirrenici.

Allerta meteo arancione in 8 regioni, allerta gialla in 10 regioni

Per questo il Dipartimento di Protezione civile ha diramato un nuovo avviso di condizioni metrologiche avverse, valutando per la giornata di sabato 10 dicembre una allerta meteo arancione sull’Umbria e su parte di Toscana, Marche, Lazio, Campania, Basilicata, Calabria e Sardegna. Valutata, inoltre, una allerta gialla di ordinaria criticità su Abruzzo e Sicilia, su gran parte del Molise, su parte della Basilicata e su restanti territori di Toscana, Marche, Lazio, Campania, Calabria e Sardegna.

L’avviso nel dettaglio prevede, dalla serata di oggi, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sardegna, Toscana, Umbria e Lazio, in estensione – dalle prime ore di domani – a Marche, Campania, ai settori occidentali di Abruzzo e Molise e, dalla mattinata, a Basilicata e Calabria, specie i settori tirrenici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento.

Le previsioni meteo di sabato 10 dicembre

Le previsioni meteo per domani, sabato 10 dicembre, indicano fin dal mattino piogge intense sulle coste tirreniche in particolare di Toscana meridionale, Lazio, e Campania ma anche della Sardegna centro occidentale. Si registreranno fenomeni temporaleschi localmente intensi su aree costiere e immediato entroterra fino alla sera, con rovesci e temporaleschi che si estenderanno dal pomeriggio anche a Sicilia, Basilicata e Calabria. Al nord tempo più asciutto anche se nuvoloso con quota neve in calo fino intorno 900metri su Alpi lombarde e nord-est.

Tutte le allerte meteo di sabato 10 dicembre

Moderata criticità per rischio idraulico / allerta arancione:

Campania: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-4, Marc-3

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Moderata criticità per rischio temporali / allerta arancione:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Moderata criticità per rischio idrogeologico / allerta arancione:

Basilicata: Basi-D

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Campania: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-4, Marc-3

Sardegna: Logudoro, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Bacino del Tirso

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Arno-Casentino, Etruria-Costa Sud, Arno-Valdarno Sup., Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Valtiberina, Ombrone Gr-Costa

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Abruzzo: Marsica, Bacino dell'Aterno

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Marche: Marc-6, Marc-5

Sardegna: Logudoro, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Bacino del Tirso

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Mugello-Val di Sieve, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Arno-Costa, Lunigiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Bisenzio e Ombrone Pt, Arno-Firenze, Arno-Valdarno Sup., Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Lucca

Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-4, Marc-3

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Romagna-Toscana, Arno-Costa, Arno-Casentino, Isole, Lunigiana, Etruria-Costa Sud, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Bisenzio e Ombrone Pt, Arno-Firenze, Arno-Valdarno Sup., Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Valtiberina, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Lucca, Versilia

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-A2, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Alto Volturno e Matese

Lazio: Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Marche: Marc-6, Marc-5

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Sardegna: Campidano, Bacini Flumendosa – Flumineddu, Iglesiente, Gallura

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Toscana: Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Romagna-Toscana, Arno-Costa, Isole, Lunigiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Bisenzio e Ombrone Pt, Arno-Firenze, Serchio-Costa, Serchio-Lucca, Versilia