Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 6 marzo: le regioni a rischio

Ondata di maltempo improvvisa nelle prossime ore su alcune zone dell’Italia. Per la giornata di domani, venerdì 6 marzo, la Protezione Civile ha valutato una nuova allerta meteo arancione e gialla per temporali e rischio idrogeologico.

Allerta meteo arancione e gialla domani 6 marzo: le regioni a rischio

Nonostante l'anticiclone rimanga persistente sulla Penisola dove avremo ancora maggioranza di sole e bel tempo, nelle prossime ore avremo un improvviso peggioramento delle condizioni meteo sulle due principali isole a causa di un fronte perturbato che si è posizionato tra la penisola iberica e il Nord Africa. Già nella serata di giovedì avremo le prime piogge su Sardegna e Sicilia ma sarà domani, venerdì 6 marzo, che assisteremo a fortissime precipitazioni soprattutto sul settore meridionale della Sardegna, con nubifragi e accumuli anche di 40 mm di pioggia in poche ore. In base alle previsioni meteo disponibili ai fenomeni in atto, la Protezione Civile quindi ha valutato per domani una allerta meteo arancione per tutto il centro sud della Sardegna è una allerta meteo gialla per tutta la Sicilia per temporali e rischio idrogeologico. Ecco il bollettino e la mappa delle allerte meteo Idro per domani:

Meteo, le previsioni per venerdì 6 marzo

Le previsioni meteo per la giornata di domani, venerdì 6 marzo, indicano cielo sereno poco nuvoloso al Nord dove saranno possibile deboli isolati precipitazioni solo sui settori occidentali del Piemonte e nebbie estese al mattino nelle valli. Al centro invece molto nuvoloso sul versante tirrenico dove dal pomeriggio saranno possibili isolati piogge sulla Toscana ma le precipitazioni più intense con rovesci e temporali interesseranno la Sardegna, in particolare la zona meridionale dell'isola. Al sud infine cielo irregolarmente nuvoloso sul versante tirrenico con precipitazioni localmente anche forti su Sicilia e Calabria. Ovunque fenomeni in attenuazione dalla serata.