Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 5 giugno: le regioni a rischio L’anticiclone africano mantiene condizioni di caldo intenso su gran parte del Centro-Sud, mentre il Nord Italia resta esposto a nuovi episodi di maltempo, con temporali anche di forte intensità. La Protezione Civile per domani, 5 giugno, ha diramato un’allerta meteo arancione su parte della Lombardia e gialla su tre regioni del Settentrione. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

Nella prima settimana di giugno, il Centro-Sud e le Isole maggiori continuano a vivere giornate dal sapore estivo, grazie alla presenza dell’Anticiclone nordafricano. L’alta pressione assicura tempo stabile, cieli sereni e temperature ben oltre la media stagionale, con picchi previsti fino a 35-37 gradi durante il weekend. Situazione diversa al Nord, dove persiste l’instabilità, a causa dell’arrivo della seconda perturbazione atlantica del mese, che porterà rovesci e temporali anche intensi.

Per questo per la giornata di domani giovedì 5 giugno la Protezione civile ha diramato il nuovo bollettino di criticità meteo valutando un’allerta meteo arancione e gialla per rischio idraulico, rischio temporali e rischio idrogeologico su alcune regioni del Settentrione.

Maltempo, allerta meteo arancione domani: le regioni a rischio

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato per giovedì 5 giugno un’allerta meteo arancione per rischio idrogeologico su una parte della Lombardia. Sarà poi allerta gialla per temporali, rischio idraulico e rischio idrogeologico su diversi settori di Piemonte, Veneto della stessa Lombardia.

Il Bollettino completo di Criticità e Allerta Meteo per domani 5 giugno:

Moderata criticità per rischio idrogeologico / allerta arancione:

Lombardia: Valchiavenna

Veneto: Adige-Garda e monti Lessini

Lombardia: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Nodo Idraulico di Milano

Piemonte: Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Pianura settentrionale

Lombardia: Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Nodo Idraulico di Milano.

Meteo, le previsioni per domani 5 giugno

Le previsioni meteo di domani, giovedì 5 giugno, ci sono che sono attesi rovesci e temporali su Alpi, Levante Ligure, Lombardia e nord del Veneto, con fenomeni anche violenti tra Piemonte orientale e Lombardia, dove non si escludono nubifragi, grandinate e raffiche di vento.

Il cielo si presenterà nuvoloso in modo irregolare sul resto del Nord, in Toscana e in Sardegna, mentre risulterà generalmente sereno sul resto del Paese. Nel corso della giornata i fenomeni temporaleschi si estenderanno al Nord-Est, all’Emilia-Romagna e, in forma più isolata, all’Appennino umbro-marchigiano, mentre al Nord-Ovest le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi.

Le temperature massime scenderanno leggermente al Nord-Est, mentre al Centro-Sud si potranno ancora raggiungere punte di 32-33 gradi. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti meridionali.