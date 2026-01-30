Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 31 gennaio: le regioni a rischio

A causa dell’arrvo di un vortice ciclonico, la Protezione Civile ha valutato per domani, sabato 31 gennaio, una nuova allerta meteo arancione per il sud della Sardegna e allerta gialla sul centro dell’Isola e su Sicilia e Calabria.

Un vortice ciclonico sta per abbattersi sull’Italia nel corso del weekend con un alto rischio di temporali che, sommato ai residui effetti della perturbazione in allontanamento, sarà responsabile di maltempo intenso su alcune regioni, in particolari quelle sud occidentali. Condizioni meteo che hanno spinto la Protezione Civile a valutare per domani, sabato 31 gennaio, una nuova allerta meteo arancione per il sud della Sardegna e allerta gialla sul centro dell’Isola e su Sicilia e Calabria.

Allerta meteo arancione e gialla domani 31 gennaio: le regioni interessate

Gli ultimi giorni di gennaio si chiudono dunque con altro maltempo sull’Italia, investita in settimana da una raffica di perturbazioni da ovest che proseguiranno anche per l’inizio di febbraio. L’ultimo vortice ciclonico in ordine di tempo raggiungerà la Penisola proprio sabato investendo prima il sud della Sardegna e poi Sicilia e l’estremo Sud dove nel corso del weekend si prevedono considerevoli accumuli di pioggia. In base alle previsioni meteo disponibili e ai fenomeni in atto, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse valutando per la giornata di domani, sabato 31 gennaio, allerta meteo arancione per rischio idrogeologico sulla parte meridionale della Sardegna e allerta gialla su vasti settori dell’Isola, su tutta la Sicilia e sul sud della Calabria. Il bollettino e la mappa di allerta e criticità meteo idro per il 31 gennaio 2026:

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Sardegna: Iglesiente, Campidano

Sardegna: Iglesiente, Campidano ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale

Sardegna: Bacino del Tirso, Iglesiente, Campidano, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Bacini Flumendosa – Flumineddu

Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale Sardegna: Bacino del Tirso, Iglesiente, Campidano, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Bacini Flumendosa – Flumineddu Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale

Sardegna: Iglesiente, Campidano, Bacini Flumendosa – Flumineddu

Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale Sardegna: Iglesiente, Campidano, Bacini Flumendosa – Flumineddu Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale

Sardegna: Bacino del Tirso, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Bacini Flumendosa – Flumineddu

Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia

Meteo, le previsioni per il 31 gennaio

Per la giornata di domani, sabato 31 gennaio, le previsioni meteo indicano cielo nuvoloso sul nord ovest con piogge su Piemonte e Liguria e nevicate fino a 500 metri. Al centro precipitazioni intense sulla Sardegna e sul basso Lazio e piovaschi sui rilievi appenninici. Al sud infine piogge e locali temporali su Sicilia, settori tirrenici, Basilicata meridionale e Puglia salentina. Attese anche nevicate oltre i mille metri sull’Appennino meridionale.