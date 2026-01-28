Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 29 gennaio: le regioni a rischio

La Protezione civile ha lanciato un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse valutando una allerta meteo arancione domani giovedì 29 gennaio sulla Sardegna e allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico su nove regioni.

Ancora maltempo intenso sull'Italia con pioggia e temporali che insisteranno anche domani su diverse regioni da nord a sud. Per questo la Protezione Civile ha lanciato un nuovo avviso di allerta meteo per domani giovedì 29 novembre valutando una allerta arancione su parte della Sardegna e gialla su nove regioni.

Allerta meteo arancione e gialla domani 29 gennaio: le regioni interessate

Nelle prossime ore l'Italia infatti continuerà ad essere attraversata da diversi fronti perturbati che si susseguiranno in rapida sequenza portando forte maltempo e accumuli di pioggia molto consistenti su alcune regioni. Interessate in particolare quelle del medio versante tirrenico dove è più alto il rischio meteo Idro a causa della pioggia incessante. In base alle previsioni meteo disponibili e ai fenomeni già in atto, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse valutando per la giornata di domani, giovedì 29 gennaio, allerta arancione per temporali e rischio idrogeologico sulla parte nord-occidentale della Sardegna e allerta gialla sui restanti settori dell'isola e su ampie zone di Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia, Umbria e Veneto. Ecco il bollettino e la mappa di allerta e criticità meteo idro per il 29 gennaio 2026:

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Sardegna: Bacino del Tirso, Logudoro, Bacini Montevecchio – Pischilappiu

Sardegna: Bacino del Tirso, Logudoro, Bacini Montevecchio – Pischilappiu ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale

Campania: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini

Emilia Romagna: Pianura modenese, Pianura bolognese, Pianura reggiana di Po, Pianura reggiana

Lazio: Bacini Costieri Sud, Aniene, Bacino del Liri

Sardegna: Bacino del Tirso, Logudoro, Iglesiente, Campidano, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Bacini Flumendosa – Flumineddu, Gallura

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale Campania: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini Emilia Romagna: Pianura modenese, Pianura bolognese, Pianura reggiana di Po, Pianura reggiana Lazio: Bacini Costieri Sud, Aniene, Bacino del Liri Sardegna: Bacino del Tirso, Logudoro, Iglesiente, Campidano, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Bacini Flumendosa – Flumineddu, Gallura Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale

Sicilia: Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale Sicilia: Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale

Campania: Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento, Alto Volturno e Matese, Basso Cilento, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini

Sardegna: Iglesiente, Campidano

Sicilia: Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica

Umbria: Chiascio – Topino, Nera – Corno, Chiani – Paglia, Medio Tevere

Meteo, le previsioni per il 29 gennaio

Le previsioni meteo per la giornata di domani, giovedì 29 gennaio 2026, indicano tempo in graduale miglioramento al nord ma con piovaschi al mattino su Liguria ed Emilia Romagna e nevicate sui rilievi oltre gli 800 metri nel Triveneto. Pioggia e rovesci sparsi invece al centro, in particolare su Sardegna, Toscana e Umbria ma in rapido spostamento verso sud dove nel pomeriggio il Lazio sarà interessato da temporali improvvisi. Nevicate sull'Appennino Tosco Emiliano e umbro marchigiano oltre i 1200 metri di quota. Piogge intermittenti nella prima parte della giornata su tutto il sud tirrenico e La Sicilia ma in aumento nel pomeriggio prima di un'attenuazione in serata. Maggiori schiarite invece sul versante Adriatico con cielo coperto ma senza precipitazioni di rilievo.