Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 23 settembre: le regioni a rischio

La perturbazione di origine atlantica colpirà anche le regioni centrali domani 23 settembre con intensi temporali. La Protezione Civile ha valutato per martedì una nuova allerta meteo arancione su Lazio, Lombardia e Veneto e allerta gialla per temporali su dodici regioni.
A cura di Antonio Palma
Immagine

Continua l’ondata di maltempo sull’Italia con nubifragi e temporali che si spostano sempre di più verso il centro sud del Paese dopo aver causato ingenti danni nelle regioni settentrionali. Per questo la Protezione Civile ha valutato per domani, martedì 23 settembre, una nuova allerta meteo arancione su Lazio, Lombardia e Veneto e allerta gialla per temporali su dodici regioni.

Maltempo, allerta meteo arancione domani: le regioni a rischio

La perturbazione di origine atlantica, che ha fatto ingresso nel nostro Paese dalla Francia nelle scorse ore, insisterà sull’Italia anche domani portando un deciso peggioramento del tempo anche sulle regioni centrali dopo aver interessato tutto il Settentrione. Temporali di forte intensità sono attesi ancora al nord dove si aggiungeranno ai rovesci che lunedì hanno interessato diverse aree. Per questo il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse e valutato per la giornata di domani, martedì 23settembre, una allerta meteo arancione su Lazio, Lombardia e Veneto

Allerta meteo gialla in dodici regioni domani 23 settembre

Il maltempo si sposterà gradualmente verso il centro e poi il sud dell’Italia con intense piogge che colpiranno soprattutto le regioni tirreniche. Sulla base delle previsioni disponibili e dei fenomeni in atto, il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato per domani 23 settembre anche una allerta meteo gialla in dodici regioni: Abruzzo, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto. Il Bollettino e la mappa completa di tutte le allerte e Criticità Meteo per domani 23 settembre:

  • MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:
    Lombardia: Nodo Idraulico di Milano
  • MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:
    Lazio: Bacini di Roma, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene
    Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna
  • MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:
    Lombardia: Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano
    Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna
  • ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:
    Campania: Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini
    Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche
    Piemonte: Belbo e Bormida
  • ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:
    Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro
    Campania: Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento
    Lazio: Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere
    Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano
    Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea
    Sardegna: Gallura, Bacini Flumendosa – Flumineddu, Campidano, Iglesiente
    Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria
    Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Mugello-Val di Sieve, Valtiberina, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio
    Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere
    Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige
  • ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:
    Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro
    Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene
    Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene
    Lombardia: Pianura centrale, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali
    Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Toce, Belbo e Bormida, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Pianura settentrionale
    Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria
    Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Mugello-Val di Sieve, Valtiberina, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio
    Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Medio Tevere
    Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano
Immagine

Meteo, le previsioni per domani 23 settembre

Le previsioni meteo indicano per la giornata di domenica 23 settembre cielo molto nuvoloso su tutte le regioni del nord, in particolar modo su quelle alpine, con piogge e temporali anche di carattere intenso, che interesseranno Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e Liguria, per poi estendersi al Triveneto. Rovesci e temporali intensi fin dal mattino anche su Sardegna, Umbria e Lazio , in estensioni anche alle regioni adriatiche del centro e al sud, interessando in particolare la Campania.

Immagine
