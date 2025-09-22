Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 23 settembre: le regioni a rischio

La perturbazione di origine atlantica colpirà anche le regioni centrali domani 23 settembre con intensi temporali. La Protezione Civile ha valutato per martedì una nuova allerta meteo arancione su Lazio, Lombardia e Veneto e allerta gialla per temporali su dodici regioni.

Continua l’ondata di maltempo sull’Italia con nubifragi e temporali che si spostano sempre di più verso il centro sud del Paese dopo aver causato ingenti danni nelle regioni settentrionali. Per questo la Protezione Civile ha valutato per domani, martedì 23 settembre, una nuova allerta meteo arancione su Lazio, Lombardia e Veneto e allerta gialla per temporali su dodici regioni.

Maltempo, allerta meteo arancione domani: le regioni a rischio

La perturbazione di origine atlantica, che ha fatto ingresso nel nostro Paese dalla Francia nelle scorse ore, insisterà sull’Italia anche domani portando un deciso peggioramento del tempo anche sulle regioni centrali dopo aver interessato tutto il Settentrione. Temporali di forte intensità sono attesi ancora al nord dove si aggiungeranno ai rovesci che lunedì hanno interessato diverse aree. Per questo il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse e valutato per la giornata di domani, martedì 23settembre, una allerta meteo arancione su Lazio, Lombardia e Veneto

Allerta meteo gialla in dodici regioni domani 23 settembre

Il maltempo si sposterà gradualmente verso il centro e poi il sud dell’Italia con intense piogge che colpiranno soprattutto le regioni tirreniche. Sulla base delle previsioni disponibili e dei fenomeni in atto, il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato per domani 23 settembre anche una allerta meteo gialla in dodici regioni: Abruzzo, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto. Il Bollettino e la mappa completa di tutte le allerte e Criticità Meteo per domani 23 settembre:

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Lombardia: Nodo Idraulico di Milano

Lazio: Bacini di Roma, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna

Lombardia: Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano

Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna

Campania: Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche

Piemonte: Belbo e Bormida

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Campania: Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Lazio: Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Sardegna: Gallura, Bacini Flumendosa – Flumineddu, Campidano, Iglesiente

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Mugello-Val di Sieve, Valtiberina, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene

Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Lombardia: Pianura centrale, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali

Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Toce, Belbo e Bormida, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Pianura settentrionale

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Mugello-Val di Sieve, Valtiberina, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Medio Tevere

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano

Meteo, le previsioni per domani 23 settembre

Le previsioni meteo indicano per la giornata di domenica 23 settembre cielo molto nuvoloso su tutte le regioni del nord, in particolar modo su quelle alpine, con piogge e temporali anche di carattere intenso, che interesseranno Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e Liguria, per poi estendersi al Triveneto. Rovesci e temporali intensi fin dal mattino anche su Sardegna, Umbria e Lazio , in estensioni anche alle regioni adriatiche del centro e al sud, interessando in particolare la Campania.