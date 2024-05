video suggerito

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 19 maggio: le regioni a rischio La Protezione civile ha valutato per domani, domenica 19 maggio, una allerta arancione su alcune aree di Emilia-Romagna e Veneto e allerta gialla in sette regioni.per temporali e rischio idraulico.

A cura di Antonio Palma

Ancora piogge e temporali sull'Italia domani, domenica 19 maggio, dopo le intense giornate di maltempo dei giorni scorsi. Il brutto tempo interesserà in particolare il centro con fenomeni intensi sulle aree appenniniche ma le piogge insisteranno anche su aree già colpite da allagamenti ed esondazioni al nord. Per questo la Protezione Civile ha valutato per domani domenica 19 maggio una nuova allerta meteo arancione su settori di Emilia-Romagna e Veneto e allerta gialla in sette regioni.

Allerta meteo arancione in Emilia Romagna e Veneto domani 19 maggio

Tutta colpa di una nuova perturbazione che attraverserà il Centro-Sud, lambendo l’Emilia Romagna e portando piogge e temporali in particolare sul centro e nuvolosità estesa su molte zone dell'Italia. Alcune piogge interesseranno anche le zone già interessate da nubifragi e alluvioni dei giorni scorsi. Si tratta in particolare della Costa ferrarese in Emilia Romagna e delle aree limitrofe del Veneto come Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, per le quali è stata valutata una allerta arancione per rischio idraulico.

Domenica allerta gialla in sette regioni

Il bollettino nazionale di criticità e di allerta meteo per domani, domenica 19 maggio, indica inoltre una allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico su diversi settori di Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Abruzzo e allerta gialla per rischio temporali su Abruzzo, Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Molise e Umbria. Tutte le allerte meteo per domani:

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna: Costa ferrarese

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna

Emilia Romagna: Pianura reggiana di Po, Pianura ferrarese

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Bassa pianura centro-orientale

Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Emilia Romagna: Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano

Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4

Molise: Alto Volturno – Medio Sangro

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Emilia Romagna: Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna

Meteo, le previsioni per domani 19 maggio

Le previsioni meteo per domani 19 maggio indicano al nord nubi estese e consistenti su Emilia-Romagna, Alpi e prealpi e restanti zone appenniniche con piogge e locali temporali dal pomeriggio quando i fenomeni potranno sconfinare anche verso le zone pianeggianti di Piemonte e Veneto. Al centro le precipitazioni insisteranno soprattutto sull'Umbria e sulle zone adiacenti di Abruzzo, Toscana, Marche e Lazio. Al sud, invece, nuvolosità diffusa con piogge che interesseranno in particolare i rilievi di Molise e Campania.