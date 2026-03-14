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Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 15 marzo: le regioni a rischio

Per la giornata di domani, domenica 15 marzo 2026, la Protezione Civile ha diramato un bollettino si allerta meteo. Ecco le regioni a rischio.
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A cura di Davide Falcioni
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Una perturbazione nord-atlantica ha portato un vortice ciclonico che ha causato un peggioramento diffuso delle condizioni meteo con precipitazioni intense e neve abbondante sulle Alpi centro-occidentali, fino a un metro in quota sull'alto Piemonte. La neve scenderà fin verso i 500-600 metri tra Piemonte e Valle d'Aosta, con possibili fiocchi ad Aosta.

Per domani, domenica 15 marzo, la Protezione Civile ha emesso allerta arancione per rischio idrogeologico su alcuni bacini di Liguria e sulle Prealpi Varesine. Allerta gialla per rischio idraulico, temporali e idrogeologico interessa invece ampie aree di Calabria, Sicilia, Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Puglia e Basilicata.

Il maltempo si protrarrà nei primi giorni della settimana: fino a martedì 17 il tempo resterà perturbato al Sud e in Sicilia, con piogge intermittenti anche su Nord-Est e medio Adriatico. Mari mossi o agitati, venti sostenuti, temperature nella norma stagionale.

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Maltempo, allerta meteo arancione e gialla domani: le regioni a rischio

Per la giornata di domani, domenica 15 marzo 2026, la Protezione Civile ha diramato un bollettino si allerta meteo.

  • Moderata criticità per rischio idrogeologico / Allerta arancione:
    Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Padani di Ponente
    Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine
  • Ordinaria criticità per rischio idraulico / Allerta gialla:
    Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale
    Emilia Romagna: Pianura piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense
    Lombardia: Nodo Idraulico di Milano
    Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia
  • Ordinaria criticità per rischio temporali / Allerta gialla:
    Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C
    Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale
    Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente
    Puglia: Bacini del Lato e del Lenne, Salento
    Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia
  • Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / Allerta gialla:
    Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale
    Emilia Romagna: Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense
    Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Levante
    Lombardia: Valchiavenna, Orobie bergamasche, Lario e Prealpi occidentali, Nodo Idraulico di Milano, Bassa pianura occidentale, Media-bassa Valtellina, Appennino pavese
    Piemonte: Belbo e Bormida, Scrivia, Pianura settentrionale
    Puglia: Bacini del Lato e del Lenne, Salento
    Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia
    Valle d'Aosta: Valle d’Aosta centrale, Valle del Gran San Bernardo da Aosta a Valpelline,Valle di Saint-Barthélemy e Valtournenche, Bassa Valle d’Aosta, dalla Gola di Montjovet a Pont-Saint-Martin, Valle del torrente Chalamy, Valle d’Ayas, Valle di Champorcher e Valle di Gressoney

Meteo, le previsioni per domani domenica 15 marzo

Una perturbazione interesserà domani l'Italia da Nord a Sud, con fenomeni di diversa intensità a seconda delle aree. Al settentrione la situazione è più critica nelle prime ore: precipitazioni diffuse tra Nord-Ovest e Triveneto, con neve sulle Alpi a bassa quota nel Piemonte, in Valle d'Aosta e nel nord della Lombardia. Nel pomeriggio i fenomeni sono attesi in graduale attenuazione, con schiarite in arrivo, ampie al Nord-Est.

Al Centro-Sud il quadro resta instabile per l'intera giornata, con piogge sparse e locali rovesci o temporali su gran parte delle regioni. Le aree più colpite sono la Sicilia, dove si attendono piogge intense e possibili temporali, e la Calabria, che dal pomeriggio verrà raggiunta dalla stessa perturbazione. Condizioni di instabilità con locali rovesci interessano anche Sardegna, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e l'Appennino campano.

Sul fronte termico, le temperature calano in Sardegna e Sicilia mentre registrano un lieve rialzo sul versante tirrenico.

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