Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 15 marzo: le regioni a rischio

Una perturbazione nord-atlantica ha portato un vortice ciclonico che ha causato un peggioramento diffuso delle condizioni meteo con precipitazioni intense e neve abbondante sulle Alpi centro-occidentali, fino a un metro in quota sull'alto Piemonte. La neve scenderà fin verso i 500-600 metri tra Piemonte e Valle d'Aosta, con possibili fiocchi ad Aosta.

Per domani, domenica 15 marzo, la Protezione Civile ha emesso allerta arancione per rischio idrogeologico su alcuni bacini di Liguria e sulle Prealpi Varesine. Allerta gialla per rischio idraulico, temporali e idrogeologico interessa invece ampie aree di Calabria, Sicilia, Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Puglia e Basilicata.

Il maltempo si protrarrà nei primi giorni della settimana: fino a martedì 17 il tempo resterà perturbato al Sud e in Sicilia, con piogge intermittenti anche su Nord-Est e medio Adriatico. Mari mossi o agitati, venti sostenuti, temperature nella norma stagionale.

Un possibile miglioramento è atteso da mercoledì 18 con il ritorno graduale dell'alta pressione, ma una residua instabilità dovrebbe interessare Sardegna e Sicilia fino a giovedì 19. Tendenza da confermare.

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla domani: le regioni a rischio

Per la giornata di domani, domenica 15 marzo 2026, la Protezione Civile ha diramato un bollettino si allerta meteo.

Moderata criticità per rischio idrogeologico / Allerta arancione:

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Padani di Ponente

Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Padani di Ponente Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine Ordinaria criticità per rischio idraulico / Allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale

Emilia Romagna: Pianura piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense

Lombardia: Nodo Idraulico di Milano

Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale Emilia Romagna: Pianura piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense Lombardia: Nodo Idraulico di Milano Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia Ordinaria criticità per rischio temporali / Allerta gialla:

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente

Puglia: Bacini del Lato e del Lenne, Salento

Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente Puglia: Bacini del Lato e del Lenne, Salento Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / Allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale

Emilia Romagna: Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Levante

Lombardia: Valchiavenna, Orobie bergamasche, Lario e Prealpi occidentali, Nodo Idraulico di Milano, Bassa pianura occidentale, Media-bassa Valtellina, Appennino pavese

Piemonte: Belbo e Bormida, Scrivia, Pianura settentrionale

Puglia: Bacini del Lato e del Lenne, Salento

Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia

Valle d'Aosta: Valle d’Aosta centrale, Valle del Gran San Bernardo da Aosta a Valpelline,Valle di Saint-Barthélemy e Valtournenche, Bassa Valle d’Aosta, dalla Gola di Montjovet a Pont-Saint-Martin, Valle del torrente Chalamy, Valle d’Ayas, Valle di Champorcher e Valle di Gressoney

Meteo, le previsioni per domani domenica 15 marzo

Una perturbazione interesserà domani l'Italia da Nord a Sud, con fenomeni di diversa intensità a seconda delle aree. Al settentrione la situazione è più critica nelle prime ore: precipitazioni diffuse tra Nord-Ovest e Triveneto, con neve sulle Alpi a bassa quota nel Piemonte, in Valle d'Aosta e nel nord della Lombardia. Nel pomeriggio i fenomeni sono attesi in graduale attenuazione, con schiarite in arrivo, ampie al Nord-Est.

Al Centro-Sud il quadro resta instabile per l'intera giornata, con piogge sparse e locali rovesci o temporali su gran parte delle regioni. Le aree più colpite sono la Sicilia, dove si attendono piogge intense e possibili temporali, e la Calabria, che dal pomeriggio verrà raggiunta dalla stessa perturbazione. Condizioni di instabilità con locali rovesci interessano anche Sardegna, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e l'Appennino campano.

Sul fronte termico, le temperature calano in Sardegna e Sicilia mentre registrano un lieve rialzo sul versante tirrenico.