Maltempo, allerta meteo arancione e scuole chiuse per temporali domani 14 febbraio: le regioni a rischio

A causa di un’intensa ondata di maltempo, la Protezione Civile ha valutato per domani, sabato 14 febbraio 2026, allerta meteo arancione in Campania, Emilia Romagna, Lazio e Sardegna e allerta meteo gialla su 13 regioni. Scuole chiuse in alcuni comuni in Campania e Sardegna.

Una nuova perturbazione si sta abbattendo sull'Italia e porterà domani 14 febbraio un deciso peggioramento del tempo con temporali intensi e nubifragi che interesseranno tutte le regioni a partire dal nord ovest, abbattendosi in particolare sulle zone tirreniche. Per questo la Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse e valutato per la giornata di domani, sabato 14 febbraio 2026, allerta meteo arancione in Campania, Emilia Romagna, Lazio e Sardegna. Valutata inoltre allerta meteo gialla su 13 regioni. Scuole chiuse in alcuni comuni in Campania e Sardegna.

Allerta meteo arancione e scuole chiuse domani: le zone interessate

La giornata di domani sarà caratterizzata da una intensa ondata di maltempo con piogge che bagneranno tutte le regioni da nord a sud, accompagnate da venti di forte intensità con conseguenti mareggiate lungo le coste esposte. La Protezione civile ha valutato allerta meteo arancione per temporali, rischio idrogeologico e rischio idraulico su quasi tutto il centro sud della Sardegna, su gran parte del Lazio, sull'Appennino dell'Emilia Romagna e lungo le zone costiere del nord della Campania. In alcune di queste zone scuole chiuse in alcuni comuni come in Campania dove alcuni sindaci hanno deciso ordinanze di sospensione delle attività didattiche e la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado. Alcune scuole resteranno chiuse domani 14 febbraio anche in Sardegna per maltempo e danni come a Burcei, Villaputzu e Norbello.

Domani allerta meteo gialla su 13 regioni

L’avviso prevede dal tardo pomeriggio di oggi precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sardegna. Dalle prime ore di domani sono attese precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Campania e su Abruzzo e Molise, specie sui relativi settori occidentali. Da stanotte di oggi l’avviso prevede venti da forti a burrasca, dai quadranti occidentali, con raffiche di burrasca forte, sulla Sardegna, in estensione dal primo pomeriggio di domani, sabato 14 febbraio, alla Sicilia.

Sulla base delle previsioni meteo disponibili e dei fenomeni in atto, il Dipartimento di Protezione civile ha valutato una allerta meteo gialla su Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria. Il bollettino e la mappa di allerta e criticità meteo idro per domani 14 febbraio 2026: