Maltempo, allerta meteo arancione e scuole chiuse per temporali domani 14 febbraio: le regioni a rischio
Una nuova perturbazione si sta abbattendo sull'Italia e porterà domani 14 febbraio un deciso peggioramento del tempo con temporali intensi e nubifragi che interesseranno tutte le regioni a partire dal nord ovest, abbattendosi in particolare sulle zone tirreniche. Per questo la Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse e valutato per la giornata di domani, sabato 14 febbraio 2026, allerta meteo arancione in Campania, Emilia Romagna, Lazio e Sardegna. Valutata inoltre allerta meteo gialla su 13 regioni. Scuole chiuse in alcuni comuni in Campania e Sardegna.
Allerta meteo arancione e scuole chiuse domani: le zone interessate
La giornata di domani sarà caratterizzata da una intensa ondata di maltempo con piogge che bagneranno tutte le regioni da nord a sud, accompagnate da venti di forte intensità con conseguenti mareggiate lungo le coste esposte. La Protezione civile ha valutato allerta meteo arancione per temporali, rischio idrogeologico e rischio idraulico su quasi tutto il centro sud della Sardegna, su gran parte del Lazio, sull'Appennino dell'Emilia Romagna e lungo le zone costiere del nord della Campania. In alcune di queste zone scuole chiuse in alcuni comuni come in Campania dove alcuni sindaci hanno deciso ordinanze di sospensione delle attività didattiche e la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado. Alcune scuole resteranno chiuse domani 14 febbraio anche in Sardegna per maltempo e danni come a Burcei, Villaputzu e Norbello.
Domani allerta meteo gialla su 13 regioni
L’avviso prevede dal tardo pomeriggio di oggi precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sardegna. Dalle prime ore di domani sono attese precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Campania e su Abruzzo e Molise, specie sui relativi settori occidentali. Da stanotte di oggi l’avviso prevede venti da forti a burrasca, dai quadranti occidentali, con raffiche di burrasca forte, sulla Sardegna, in estensione dal primo pomeriggio di domani, sabato 14 febbraio, alla Sicilia.
Sulla base delle previsioni meteo disponibili e dei fenomeni in atto, il Dipartimento di Protezione civile ha valutato una allerta meteo gialla su Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria. Il bollettino e la mappa di allerta e criticità meteo idro per domani 14 febbraio 2026:
- MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:
Lazio: Bacini Costieri Nord, Aniene
Sardegna: Campidano, Bacini Flumendosa – Flumineddu
- MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:
Campania: Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini
Emilia Romagna: Alta collina piacentino-parmense, Montagna emiliana centrale, Montagna bolognese
Lazio: Bacini Costieri Sud, Bacini Costieri Nord, Aniene, Bacino del Liri, Bacini di Roma
Sardegna: Bacino del Tirso, Bacini Montevecchio – Pischilappiu
- ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:
Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale
Campania: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini
Emilia Romagna: Pianura piacentino-parmense, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese
Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia
Lazio: Bacini Costieri Sud, Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Appennino di Rieti, Bacini di Roma
Sardegna: Bacino del Tirso, Logudoro, Iglesiente, Bacini Montevecchio – Pischilappiu
Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio
Umbria: Chiani – Paglia
- ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:
Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Bacino Alto del Sangro, Marsica
Basilicata: Basi-D
Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale
Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro
Puglia: Bacini del Lato e del Lenne, Salento
Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria
Umbria: Chiascio – Topino, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiani – Paglia, Medio Tevere, Alto Tevere
- ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:
Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Bacino Alto del Sangro, Marsica
Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale
Campania: Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento, Alto Volturno e Matese, Basso Cilento
Emilia Romagna: Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Collina bolognese, Montagna romagnola
Lazio: Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti
Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro
Puglia: Bacini del Lato e del Lenne, Salento
Sardegna: Logudoro, Iglesiente, Campidano, Bacini Flumendosa – Flumineddu
Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria
Toscana: Ombrone Gr-Medio, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Fiora e Albegna, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Alto
Umbria: Chiascio – Topino, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiani – Paglia, Medio Tevere, Alto Tevere