Scuole chiuse domani per allerta meteo arancione in Campania: alcuni comuni hanno già deciso

Scuole chiuse domani sabato 14 febbraio in alcune città della Campania a causa dell'allerta meteo in vigore per l'intera giornata. Nelle scorse ore, infatti, la Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un'allerta di tipo arancione su Napoli, isole del golfo, piana vesuviana, costiera sorrentino-amalfitana, monti di Sarno e Picentini (gialla, invece, sul resto della regione con eccezione di Alta Irpinia, Sannio e Tanagro). Allerta che prevede anche forti venti, e che ha portato alla decisione di chiudere alcune scuole in diverse città. Per molti comuni, tuttavia, non ci sarà bisogno di ricorrere ad ordinanze, in quanto la giornata di domani va a coincidere con il ponte di Carnevale.

Nonostante si tratti di sabato, infatti, non poche scuole sono aperte regolarmente: da qui la necessità di chiuderle, per evitare spostamenti e rischi per l'incolumità. La prima città a chiudere i battenti delle scuole è Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, prima della penisola Sorrentina: poi sono arrivate le ordinanze in costiera, con Amalfi, Maiori e Minori. A Tramonti, sempre in costiera, sono stati chiusi cimitero e villa comunale, dal momento che le scuole sono già chiuse di sabato. Anche a Torre del Greco, nel Vesuviano, il sindaco ha deciso di tenere scuole, cimitero e parchi chiusi per l'intera giornata di sabato 14 febbraio. Stessa cosa anche a Pozzuoli, nell'area flegrea.

L'elenco delle città che hanno optato per la chiusura delle scuole:

Leggi anche Allerta meteo arancione a San Valentino sulla Campania: temporali e vento forte sabato 14 febbraio