Allerta meteo arancione a San Valentino sulla Campania: temporali e vento forte

Allerta meteo arancione su Napoli e provincia, gialla sul resto della Campania: temporali e forti raffiche di vento, a rischio i collegamenti con le isole.

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un'allerta meteo su tutta la Campania per la giornata di San Valentino: allerta di colore arancione su Napoli e provincia fino ai Monti Picentini, gialla invece sul reto della regione ad eccezione di Alta Irpinia, Sannio e Tanagro. Si prevedono forti temporali "con alcune distinzioni in ordine al livello del rischio idrogeologico", fa sapere Palazzo Santa Lucia.

Nel dettaglio, sulle zone di allerta arancione (Napoli, provincia, isole, penisola sorrentino-amalfitana, monti di Sarno e Picentini) sono previsti temporali a vasta scala, diffusi e particolarmente intensi. "Le precipitazioni potrebbero dar luogo ad un dissesto idrogeologico diffuso anche causando instabilità di versante anche profonda, frane e colate rapide di fango o di detriti nonché al rischio idraulico localizzato con possibili allagamenti, tracimazioni e inondazioni", fa sapere la Protezione civile. Nelle zone di allerta gialla, invece, "le precipitazioni potranno avvenire anche solo a scala locale ma essere comunque intense causando un rischio idrogeologico localizzato. Possibili anche in queste zone allagamenti, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, caduta massi e frane anche per effetto della saturazione dei suoli". Oltre ai temporali, nel bollettino meteo, si prevedono anche venti forti con possibili raffiche.