Maltempo, allerta meteo arancione e gialla domani 13 maggio: le regioni a rischio Piogge e temporali anche nel weekend sull’Italia: per domani sabato 13 maggio è allerta meteo arancione in Emilia-Romagna e allerta gialla in 11 regioni rischio temporali, idraulico e idrogeologico.

A cura di Antonio Palma

Il maltempo non abbandona l'Italia neanche nel weekend e per domani sabato 13 maggio è di nuovo allerta arancione e gialla su diverse regioni da nord a sud per rischio temporali, idraulico e idrogeologico. Una nuova perturbazione meteorologica infatti raggiungerà la Penisola nel corso del fine settimana portando un nuovo carico di pioggia e temporali sul nostro Paese. Per la giornata di domani, sabato 13 maggio, piogge e temporali interesseranno gran parte del Paese e la Protezione civile ha valutato una allerta arancione in Emilia-Romagna e una allerta gialla in 11 regioni.

Maltempo, allerta meteo arancione in Emilia Romagna domani 13 maggio

Per domani 13 maggio la Protezione civile ha emesso dunque un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, valutando una allerta meteo arancione e gialla su diversi settori dell'Emilia-Romagna a causa del rischio idraulico e idrogeologico in alcuni settori già pesantemente colpiti dalle alluvioni dei giorni scorsi. Nel dettaglio, è allerta arancione su Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Bassa collina e pianura romagnola, Collina bolognese e Alta collina romagnola. È allerta gialla per i restanti settori dell'Emilia Romagna.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Per la giornata di sabato è stata valutata inoltre allerta gialla di ordinaria criticità in undici regioni per rischio temporali, idraulico idrogeologico. Oltre all'Emilia Romagna, è allerta in Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Lombardia, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto.

Moderata criticità per rischio idraulico / allerta arancione:

Emilia Romagna: Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Bassa collina e pianura romagnola

Emilia Romagna: Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Bassa collina e pianura romagnola Moderata criticità per rischio idrogeologico / allerta arancione:

Emilia Romagna: Collina bolognese, Alta collina romagnola

Emilia Romagna: Collina bolognese, Alta collina romagnola Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Collina bolognese, Montagna bolognese, Costa romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Collina bolognese, Montagna bolognese, Costa romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Abruzzo: Marsica, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacini Tordino Vomano

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Campania: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Montagna emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Alta collina piacentino-parmense, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Montagna bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Pianura reggiana di Po, Montagna romagnola

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Lombardia: Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Appennino pavese, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Sub-Appennino Dauno

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Isole, Etruria-Costa Sud, Etruria-Costa Nord, Ombrone Gr-Costa

Abruzzo: Marsica, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacini Tordino Vomano Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale Campania: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Montagna emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Alta collina piacentino-parmense, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Montagna bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Pianura reggiana di Po, Montagna romagnola Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma Lombardia: Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Appennino pavese, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Sub-Appennino Dauno Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Isole, Etruria-Costa Sud, Etruria-Costa Nord, Ombrone Gr-Costa Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla:

Abruzzo: Marsica, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacini Tordino Vomano

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna romagnola

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Sub-Appennino Dauno

Sardegna: Bacini Flumendosa – Flumineddu, Gallura

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Isole, Etruria-Costa Sud, Etruria-Costa Nord, Ombrone Gr-Costa

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Piave pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

Meteo, le previsioni per domani 13 maggio

Le previsioni meteo di domani, sabato 13 maggio indicano cielo molto nuvoloso con piogge sparse e locali temporali al nord su Lombardia orientale e Veneto occidentale anche se dal tardo pomeriggio fenomeni generalmente in attenuazione con parziali schiarite sulle zone pianeggianti. Nuvolosità sempre più diffusa e consistente, con piogge e rovesci, anche sulle coste toscane e, dal pomeriggio, sulle Marche. infine molte nubi un po' ovunque al sud con piogge sparse e locali rovesci, anche temporaleschi nel pomeriggio sulla Campania. Fenomeni solo in parziale attenuazione dalla sera.