Maltempo, allerta meteo 26 settembre per temporali: tutte le regioni a rischio

Il maltempo resiste ancora sull’Italia. Nuova allerta meteo della Protezione Civile per domani, sabato 26 settembre. È stata valutata allerta arancione in tre regioni, Basilicata, Calabria e Campania, e allerta gialla in altre nove regioni. La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato l’allerta meteo, già in corso, fino alle 6 di domenica mattina.