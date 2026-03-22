Maltempo, allerta meteo gialla domani 23 marzo per temporali: le regioni colpite

Instabilità meteorologica diffusa sul centro Sud dell'Italia con piogge e locali temporali sulle regioni meridionali che caratterizzeranno l'inizio della nuova settimana. Per questo la Protezione Civile ha valutato per la giornata di domani, lunedì 23 Marzo 2026, una allerta meteo gialla per rischio temporali su due regioni del sud: Calabria e Sicilia.

Allerta meteo gialla: le regioni a rischio

La perturbazione di origine Atlantica che ha fatto irruzione sull'Italia da nord-ovest e nella giornata di domenica ha interessato le regioni settentrionali, infatti, nelle prossime ore attraverserà il paese e si muoverà verso il centro e poi il sud portando condizioni di instabilità atmosferica sia sulle regioni peninsulari del sud sia sulle Isole maggiori dove aumenterà il rischio di piogge e temporali oltre alla possibilità di nevicati in quota sull'Appennino. In base alle previsioni meteo disponibili e a fenomeni in atto, il dipartimento nazionale della Protezione civile ha valutato per la giornata di domani, Lunedì 23 Marzo 2026, una allerta meteo gialla di ordinaria criticità per i settori jonici della Calabria e per l'estremo Sud della Sicilia. Ecco il bollettino delle allerte meteo Idro per domani:

Maltempo al sud e soleggiato al nord, le previsioni meteo

Le previsioni meteo per la giornata di domani, lunedì 23 Marzo 2026, indicano tempo generalmente sereno e asciutto sulle regioni settentrionali ad eccezione di qualche isolato piovasco in Liguria. Nuvolosità irregolare invece sulle regioni centrali con deboli piogge al mattino sui settori orientali, in intensificazione nel corso della giornata, e che a quote oltre 1200 metri si trasformeranno in nevicate sui rilievi appenninici. Maltempo diffuso infine al Sud dove ci saranno piogge sparse e temporali che interesseranno in particolare la Calabria e la Sicilia Orientale. Nel corso del giorno i fenomeni saranno in estensione anche a Campania, Basilicata e Puglia meridionale. Anche qui possibili nevicate sui rilievi appenninici oltre i 1.200 metri di altitudine.