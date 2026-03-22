Attualità
video suggerito
video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla domani 23 marzo per temporali: le regioni colpite

Maltempo al sud nella giornata di domani, lunedì 23 marzo 2026. Il dipartimento nazionale di Protezione Civile ha valutato una allerta meteo gialla per temporali su due regioni: Sicilia e Calabria.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Antonio Palma
0 CONDIVISIONI
Immagine

Instabilità meteorologica diffusa sul centro Sud dell'Italia con piogge e locali temporali sulle regioni meridionali che caratterizzeranno l'inizio della nuova settimana. Per questo la Protezione Civile ha valutato per la giornata di domani, lunedì 23 Marzo 2026, una allerta meteo gialla per rischio temporali su due regioni del sud: Calabria e Sicilia.

Allerta meteo gialla: le regioni a rischio

La perturbazione di origine Atlantica che ha fatto irruzione sull'Italia da nord-ovest e nella giornata di domenica ha interessato le regioni settentrionali, infatti, nelle prossime ore attraverserà il paese e si muoverà verso il centro e poi il sud portando condizioni di instabilità atmosferica sia sulle regioni peninsulari del sud sia sulle Isole maggiori dove aumenterà il rischio di piogge e temporali oltre alla possibilità di nevicati in quota sull'Appennino. In base alle previsioni meteo disponibili e a fenomeni in atto, il dipartimento nazionale della Protezione civile ha valutato per la giornata di domani, Lunedì 23 Marzo 2026, una allerta meteo gialla di ordinaria criticità per i settori jonici della Calabria e per l'estremo Sud della Sicilia. Ecco il bollettino delle allerte meteo Idro per domani:

Immagine

Maltempo al sud e soleggiato al nord, le previsioni meteo

Le previsioni meteo per la giornata di domani, lunedì 23 Marzo 2026, indicano tempo generalmente sereno e asciutto sulle regioni settentrionali ad eccezione di qualche isolato piovasco in Liguria. Nuvolosità irregolare invece sulle regioni centrali con deboli piogge al mattino sui settori orientali, in intensificazione nel corso della giornata, e che a quote oltre 1200 metri si trasformeranno in nevicate sui rilievi appenninici. Maltempo diffuso infine al Sud dove ci saranno piogge sparse e temporali che interesseranno in particolare la Calabria e la Sicilia Orientale. Nel corso del giorno i fenomeni saranno in estensione anche a Campania,  Basilicata e Puglia meridionale. Anche qui possibili nevicate sui rilievi appenninici oltre i 1.200 metri di altitudine.

Attualità
Meteo
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
referendum
giustizia
Referendum Giustizia 2026, i risultati in diretta: l'affluenza è alta, alle 12 ha votato il 14,9%
A che ora aprono e chiudono i seggi oggi domenica 22 marzo per il Referendum Giustizia 2026
Il fac simile del quesito al Referendum sulla Giustizia: come votare Sì o No il 22 e 23 marzo
Il fac simile del quesito al referendum: come votare Sì o No
Sì o no, cosa votare al Referendum Giustizia: la guida last minute per indecisi Adriano Biondi
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views