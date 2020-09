Allerta meteo in Campania prorogata fino a domenica: la Protezione civile della Regione Campania ha prorogato la vigente allerta meteo fino alle ore 6 del 27 settembre sull'intero territorio regionale. Fino a domani, sabato 26 settembre, il livello di criticità idrogeologica dovuto all'intensità dei temporali è di colore Arancione (ad eccezione per la zona 4, Alta Irpinia e Sannio per la quale vige allerta di colore giallo). Dalle 6 di domani mattina e fino alla stessa ora di domenica 27 settembre il livello di allerta per l'intero territorio regionale diviene giallo.

"Da domani mattina – si legge ne bollettino della Protezione Civile – le precipitazioni diverranno sparse anche carattere di rovescio o isolato temporale, e andranno ad attenuarsi a partire dal pomeriggio. I venti saranno occidentali localmente forti con raffiche. Il mare si presenterà agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte".

Nella nota l'ente ricorda le precauzioni da prendere in caso di meteo avverso: