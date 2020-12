Rischio di temporali in sei Regioni italiane per la giornata di domenica 27 dicembre. Oltre al freddo che sembra attanagliare gran parte del territorio nazionale in queste ore, si aggiungono per la giornata di domenica anche i temporali. Secondo le previsioni della Protezione civile è stata diramata l’allerta gialla per Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia e Sicilia per il rischio di temporali. A questa allerta si sommano quelle per il rischio idraulico in Sicilia e per rischio idrogeologico in altre sette Regioni.

Allerta gialla per rischio temporali in 6 Regioni

Per la giornata di domenica 27 dicembre, quindi, l’allerta meteo della Protezione civile riguarda sei Regioni per possibili temporali. In Abruzzo riguarda il bacino basso e alto del Sangro, mentre in Basilicata riguarda varie zone, così come in Calabria: qui l’allerta è sia sul versante ionico che su quello tirrenico. In Molise l’allerta riguarda tutte le zone della Regione, mentre in Puglia sono possibili forti piogge in Salento, sul versante adriatico, sul Tavoliere ma anche nella zona centrale della Regione e su quella del Gargano e delle Tremiti. In Sicilia l’allerta media riguarda la parte centro-settentrionale, il versante tirrenico, le Eolie, le Egadi, Ustica e anche l’isola di Pantelleria.

L’allerta gialla per rischio idrogeologico

Nella previsione della Protezione Civile si fa riferimento anche alle allerte per rischio idraulico (sempre con allerta gialla) in Sicilia. A cui si aggiunge l’allerta gialla per il rischio idrogeologico, che riguarda invece sette Regioni. Tra queste ci sono alcune zone dell’Abruzzo e della Basilicata, così come gran parte della Calabria. L’allerta riguarda anche alcuni territori delle Marche e l’intero Molise. Ancora, molte le zone in cui l’allerta resta gialla nella giornata del 27 dicembre per rischio idrogeologico sia in Puglia che in Sicilia.