Attualità
Video thumbnail

Maltempo ad Alessandria, donna dispersa dopo il temporale e altre 15 persone bloccate in un campeggio

Una donna risulta dispersa nell’Alessandrino, in Piemonte, in seguito alle forti piogge e agli allagamenti a Spigno Monferrato. Le operazioni di ricerca sono in corso da questa mattina, mentre i soccorritori si stanno occupando del recupero anche di altre 15 persone bloccate in un campeggio.
Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi
A cura di Gabriella Mazzeo
1 CONDIVISIONI
alluvione nell’Alessandrino, foto di Coldiretti
alluvione nell’Alessandrino, foto di Coldiretti

Dopo l'ondata di maltempo su Lombardia, Piemonte e Liguria, e in particolare dopo le piogge sull'Alessandrino con allagamenti e conseguenti problemi per la circolazione ferroviaria, sono in corso a Spigno Monferrato le ricerche in elicottero di una donna segnalata come dispersa.

Le operazioni sono iniziate a  Pareto, dove la donna sarebbe scomparsa dopo il temporale che ha interessato le valli Erro e Bormida. Qui i pluviometri hanno registrato più di 265 millimetri di acqua nelle ultime 24 ore.

Altre 15 persone risultano isolate in un campeggio, dove la Protezione Civile e i vigili del fuoco si stanno adoperando per portare a termine le operazioni di recupero. L'innalzamento dell'acqua ha creato importanti criticità nell'Alessandrino, in particolare a Spigno dove diverse case sono state allagate. Le forti piogge hanno anche provocato alcune frane e la caduta di alberi sulla strada.

Leggi anche
Maltempo a Como: evacuate persone bloccate in casa e nelle auto dopo l'esondazione del Seveso

Ad Alessandria il livello di allarme non si è abbassato con la piena del Bormida attesa per il primo pomeriggio di oggi. I vigili del fuoco hanno registrato finora già 22 interventi legati alle forti piogge. Fortemente attenzionata è Ovada, situata in provincia, dove il sindaco ha deciso chiudere le scuole per precauzione. Qui sono state segnalate auto bloccate nei sottopassaggi e disagi alla circolazione ferroviaria.

La protezione Civile ha chiesto ai cittadini di prestare la massima attenzione a guadi e sottopassi per il rischio repentino di innalzamento dei corsi d'acqua. La statale 29 del Colle di Cadibona tra Savona e Torino, invece, è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni a causa delle forti piogge durante l'allerta arancione per temporali emanata dall'agenzia Arpal in Liguria. Sulla strada sono presenti le squadre Anas e le forze dell'ordine per ripristinare la sicurezza e rimettere in sesto la viabilità per coloro che devono percorrere la distanza tra Savona e Torino.

Attualità
1 CONDIVISIONI
Immagine
Minacciata
dalla mafia
Minaccia mafiosa per la cronista di Fanpage Giorgia Venturini: testa di capra davanti a casa
Il video del direttore che racconta la vicenda
Stasera Venturini parteciperà a Confidential, il format su YouTube condotto da Francesco Piccinini
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views