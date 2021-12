Malore mentre gioca con la sorellina: morta bimba di un anno in provincia di Siracusa La tragedia a Rosolini. Secondo una prima ricostruzione la piccola stava giocando con la sorellina quando avrebbe perso i sensi. Sul corpicino sarà effettuata l’autopsia.

A cura di Biagio Chiariello

Tragedia a Rosolini, in provincia di Siracusa. Una bimba di un anno e dieci mesi è morta in casa a causa di un malore improvviso. Secondo una prima ricostruzione, sulla scorta di quanto raccontato dai genitori, la piccola stava giocando con la sorellina quando avrebbe perso i sensi. Inutile si è rivelata la disperata corsa al Pte locale da parte degli stessi coniugi, originari del Marocco. Medici e infermieri hanno provato in tutti i modi a rianimare la bimba, ma purtroppo era già troppo tardi: non c’è stato nulla da fare. Da un primo esame i medici non avrebbero trovato segni di violenza. Sul posto adesso i Carabinieri della Locale Stazione di Rosolini.

Sul corpo della bimba sarà effettuata l'autopsia

Non si conosce al momento la causa che ha portato al decesso. La madre ha riferito che da qualche giorno la figlioletta vomitava frequentemente ed era sotto terapia antibiotica a causa di un raffreddore. La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta e sul corpo della bimba è stata disposta l’autopsia. Il corpicino è stato trasferito all’obitorio dell’ospedale di Avola a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il dramma di Evan a Rosolini

La notizia ha gettato nel dolore e nello sconforto tutta la comunità di Rosolini, già scossa da un dramma in qualche modo simile: la morte di Evan, il piccolo di un anno e mezzo, deceduto all’ospedale di Modica il 17 agosto dello scorso anno, per la quale sono stati rinviati a giudizio per omicidio e maltrattamenti Letizia Spatola, 24 anni ed il compagno Salvatore Blanco, 31 anni, di Rosolini, indicati come responsabili della morte del piccolo. Evan infatti sarebbe deceduto a causa delle lesioni causate dalle violenze inflitte dall’uomo nella loro casa, a Rosolini, sotto gli occhi della madre.