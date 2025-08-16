Malore in aereo, donna muore sul volo Palermo-New York: pilota costretto ad atterraggio d’emergenza

Dramma il giorno di Ferragosto a bordo di un aereo della compagnia Neos decollato dall’aeroporto di Palermo Falcone-Borsellino con destinazione New York, negli Stati Uniti. Il comandante dell’aereo è stato costretto a effettuare un atterraggio d’emergenza a causa di una emergenza medica a bordo.

Una persona si è sentita male e purtroppo per lei non è stato possibile far nulla. Si tratta di una donna di ottantacinque anni che avrebbe avuto un malore in volo ed è morta, probabilmente stroncata da un infarto, durante il viaggio dall’Italia agli Stati Uniti.

Quando la passeggera si è sentita male il comandante dell’aereo Neos ha effettuato un atterraggio di emergenza all'aeroporto di Gander, nell'isola di Terranova in Canada. A quanto emerso, la donna – le sue generalità non sono state rese note per il momento – ha appunto avuto un attacco cardiaco e il personale medico non ha potuto fare nulla per salvarla.

Dopo l’atterraggio d’emergenza all’aeroporto di Gander il velivolo è ripartito per il Jfk di New York portando a destinazione tutti gli altri passeggeri. La notizia dell’atterraggio d’emergenza dell'aereo partito da Palermo ha iniziato a circolare subito sui social, in particolare ne hanno parlato diversi utenti della pagina Facebook "Sicilia in Volo”: “Un mio amico, su quel volo, mi ha comunicato che è morta una passeggera quando erano in volo, quindi atterraggio di emergenza in Canada. Il resto dei passeggeri stanno tutti bene”, ha scritto un utente confermando la notizia del malore della donna.

L'aereo, a quanto emerso, è rimasto fermo a Gander per poco più di un’ora prima di ripartire per New York.