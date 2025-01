Madre ritrova il figlio scomparso 20 anni fa, ora è un clochard: “Preferisco vivere così per strada”

video suggerito

A cura di Biagio Chiariello

Dopo vent’anni di ricerche, una madre 87enne di Rimini ha finalmente ritrovato suo figlio, scomparso nel 2004 quando aveva trent'anni. Ma Stefano Zini (questo il nome dell'uomo) non tornerà a casa: clochard, non ha una fissa dimora, e non è intenzionato ad averne una. "Questa è la mia vita ormai", ha risposto alla madre, Maria.

Nei primi anni Duemila, dopo un periodo trascorso in una comunità nel Forlivese, decide di andarsene. Da quel momento, si perdono le sue tracce. Tuttavia, sembra che Stefano non si sia mai realmente nascosto. Nei primi giorni di gennaio, durante un controllo di routine, la polizia municipale di Conegliano Veneto lo identifica e gli chiede i documenti. Le autorità si mettono subito in contatto con la madre che – assistita dall'associazione Penelope per la tutela delle persone scomparse e dei loro familiari – non aveva mai smesso di cercarlo.

In realtà, la donna aveva denunciato la scomparsa del figlio solo nel 2022, nonostante i contatti fossero stati persi da decenni. Alla denuncia aveva allegato alcune foto, ormai poco rappresentative dell'aspetto attuale dell'uomo a causa del tempo trascorso. Immagini poi ricostruite al computer per invecchiare il volto di Stefano e migliorare il riconoscimento.

La storia di Stefano e Maria – racconta Marisa Degli Angeli dell'Associazione Penelope – è molto toccante. Anche drammatica, al di là del fatto che una madre e un figlio si sono ritrovati. Quando abbiamo avuto la segnalazione sul ritrovamento io e mio fratello Giuseppe ci siamo attivati subito. Io in quei giorni avevo incombenze urgenti da risolvere, qui a Cesena, mio fratello Giuseppe è partito con Maria per Conegliano".

Poi, l'incontro tra madre e figlio. "Quando si sono visti, Stefano quasi non l’aveva riconosciuta. Poi si sono per così dire, ritrovati, ma lui ha manifestato la decisione di continuare a vivere per strada" spiega la donna. Maria è tornata a Rimini con il cuore spezzato. Tuttora non è chiaro perché Stefano abbia deciso di allontanarsi dalla Romagna e andare in Veneto

Sento spesso sua madre – continua Degli Angeli – ed è molto provata. È molto triste ed è rimasta colpita dalle condizioni del figlio. Ha paura per il suo destino e anche per il suo stesso futuro, essendo molto anziana".