Attualità
video suggerito
video suggerito

Macabro ritrovamento sui binari a Viareggio: trovato cadavere irriconoscibile vicino alla stazione

Il corpo di un uomo è stato rinvenuto sui binari a circa cento metri dalla stazione di Viareggio. A dare l’allarme è stata una donna che, notando la sagoma lungo la linea, ha immediatamente chiamato i soccorsi. In corso le indagini.
Fai rumore con noi. Diventa sostenitore
A cura di Susanna Picone
0 CONDIVISIONI
Immagine

Macabro ritrovamento oggi nei pressi della stazione di Viareggio (Lucca). Il cadavere di un uomo, morto verosimilmente da molto tempo, irriconoscibile e in avanzato stato di decomposizione, è stato trovato in mattinata sui binari a 100 metri dalla stazione in direzione nord, all'altezza di via Vespucci.

La prima chiamata di segnalazione del cadavere è arrivata alla centrale operativa del 118 Versilia intorno alle 10:30 di domenica mattina: a chiamare è stata una cittadina che aveva notato la sagoma sui binari e immediatamente ha allertato i soccorsi.

Sul posto a Viareggio sono quindi intervenute un'ambulanza e l’automedica del 118, ma tutto è stato inutile. Secondo i primi accertamenti, il decesso dell’uomo risalirebbe già a diverso tempo fa.

Leggi anche
Trovato un cadavere in un cassonetto dei rifiuti in un paese in Spagna: la vittima è l'ex marito della sindaca

Le indagini sul caso sono state affidate alla Polizia Ferroviaria, che sta cercando di ricostruire con esattezza cosa è accaduto e di dare un nome alla vittima: secondo le prime informazioni, quel corpo irriconoscibile potrebbe appartenere a un uomo senza fissa dimora nato nel 1982 a Palermo.

Per il momento gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi, ma la pista più accreditata in questa fase sembrerebbe quella di un drammatico incidente con un convoglio.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Tennis
Sinner trionfa a Vienna in una finale bellissima: Zverev osso duro, Jannik lo batte in tre set
Sinner campione in Austria, si volta e incrocia lo sguardo della fidanzata: "So che non è facile"
Vespa elenca i motivi per cui Sinner prova disaffezione per l’Italia: “Serve altro?”
Il tabellone del torneo 1000 di Parigi, il sorteggio: Sinner pronto alla sfida con Alcaraz
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views