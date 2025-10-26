Macabro ritrovamento sui binari a Viareggio: trovato cadavere irriconoscibile vicino alla stazione
Macabro ritrovamento oggi nei pressi della stazione di Viareggio (Lucca). Il cadavere di un uomo, morto verosimilmente da molto tempo, irriconoscibile e in avanzato stato di decomposizione, è stato trovato in mattinata sui binari a 100 metri dalla stazione in direzione nord, all'altezza di via Vespucci.
La prima chiamata di segnalazione del cadavere è arrivata alla centrale operativa del 118 Versilia intorno alle 10:30 di domenica mattina: a chiamare è stata una cittadina che aveva notato la sagoma sui binari e immediatamente ha allertato i soccorsi.
Sul posto a Viareggio sono quindi intervenute un'ambulanza e l’automedica del 118, ma tutto è stato inutile. Secondo i primi accertamenti, il decesso dell’uomo risalirebbe già a diverso tempo fa.
Le indagini sul caso sono state affidate alla Polizia Ferroviaria, che sta cercando di ricostruire con esattezza cosa è accaduto e di dare un nome alla vittima: secondo le prime informazioni, quel corpo irriconoscibile potrebbe appartenere a un uomo senza fissa dimora nato nel 1982 a Palermo.
Per il momento gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi, ma la pista più accreditata in questa fase sembrerebbe quella di un drammatico incidente con un convoglio.