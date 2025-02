L’unica tassista donna di Sanremo al suo 31esimo Festival: “Quando Piero Angela voleva offrirmi un gelato”

video suggerito

A cura di Giorgia Venturini

Roberta Ascheri è l'unica tassista donna di Sanremo ed è al suo 31esimo Festival. Questi sono i giorni della fatica, del caos ma anche del divertimento. Gli abitanti e i lavoratori locali vengono scombussolati, soprattutto quest'anno che "c'è più gente del 2024", precisa subito Roberta. Dopotutto però ogni anno è diverso dell'altro: "In passato portavamo anche i vip, ho guidato per Pippo Baudo in uno dei suoi Festival che ha condotto. Ora conduttori e cantanti vanno tutti all'Ariston con i propri van".

A Fanpage.it Roberta ha raccontato la sua lunga carriera e le sue giornate alla guida del suo taxi in quella settimana dell'anno in cui le vie del paese si riempiono di fan, cantanti, turisti e…follia totale!

Come stanno andando questi giorni?

Siamo bloccati nel traffico. Quest'anno è arrivata più gente rispetto allo scorso anno. Quindi si creano più ingorghi dati anche dalle strade chiuse, ma il lato positivo è che così facciamo amicizia con i clienti.

Quali sono i tuoi clienti di questa settimana?

Portiamo chi va a vedere il Festival e gli addetti ai lavori. I cantanti no. Magari portiamo qualche nuova proposta, ma siccome noi quando c'è la serata all'Ariston lavoriamo può essere che non li riconosciamo. Ma quelli più famosi hanno il van. Una volta sì che li portavamo.

Chi è stato il personaggio famoso di cui hai più un bel ricordo?

Quello più spiritoso è stato sicuramente Giorgio Faletti. Anche Piero Angela è stato un signore e molto educato con me, mi voleva offrire un gelato. Purtroppo dovevo lavorare e ho dovuto rifiutare. Ho portato Ivana Spagna, dolcissima: adora gli animali come me. E anche la showgirl di Mike Buongiorno, Susanna Messaggio, e Alex Britti. Ho portato anche Pippo Baudo quando ha presentato uno dei suoi Festival. Non me li ricordo tutti, sono stati tanti.

Ti aveva detto qualcosa Pippo Baudo?

No, era stato sempre impegnato a parlare con il suo manager.

Qualcuno negli anni è stato sgarbato?

No, anzi. Anche in questi giorni ho portato in stazione alcuni lavoratori legati a Topo Gigio (che stasera duetterà con Lucio Corsi). C'era traffico e purtroppo hanno perso il treno, ma sono stati simpaticissimi. Alla fine mi hanno detto che sono stata un angelo perché erano riusciti a prendere comunque il secondo treno.

Quando lavori le notti del Festival ci sono situazioni di pericolo?

No durante questa settimana non è mai successo nulla di particolare. C'è un controllo pazzesco. Ma conta che in passato – e non nel periodo del Festival – ho caricato senza saperlo Donato Bilancia, ovvero il serial killer condannato a 13 ergastoli per aver commesso 17 omicidi in Liguria e in Piemonte. Ho scoperto dopo chi fosse.

Questa settimana tra i clienti ci sono fan accaniti? Chi sono i cantanti più richiesti?

I ragazzini che rincorrono i cantanti li portiamo. Le richieste più gettonate di quest'anno sono per Irama e Achille Lauro. Ora i fan con i social sono informati su tutto. Ai tempi noi correvamo per tutto il paese per cercare di beccare i cantanti ma non sapevamo dove stavano.

Voi lavoratori locali questa settimana l'attendete o no durante l'anno?

Sicuramente è una settimana stancante, ma c'è anche divertimento. Per la città inoltre è una cosa positiva perché è pubblicità che ci portiamo dietro tutto l'anno. Per esempio, quando sono andata a fare il cammino di Santiago ho trovato un signore di Dallas e quando ha scoperto che ero di Sanremo si è emozionato. Quindi ben venga il Festival di Sanremo.