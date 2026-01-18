Lucera, si accorgono che il figlio neonato non dà segni di vita: morto in culla, forse soffocato dal latte

Un bambino di appena tre mesi è morto nella notte nella sua abitazione a Lucera, nel Foggiano. A dare la tragica notizia, esprimendo il suo dolore sui social, è stato il sindaco del comune pugliese.

Il piccolo è morto forse soffocato nel sonno dal latte dopo una poppata notturna. Sono stati i genitori, una giovane coppia che da anni vive a Lucera, a dare l’allarme. Avvicinandosi questa mattina alla culla del bambino si sarebbero accorti che non dava segni di vita e così hanno allertato i soccorsi, ma per il neonato non c’è stato nulla da fare nonostante l’intervento sul posto del personale sanitario. Ogni tentativo da parte dei medici si è rivelato inutile.

Il piccolo era il quarto figlio della coppia. Il decesso, a quanto emerso finora, sarebbe avvenuto alle 4:00 della notte ma la constatazione questa mattina poco dopo le 8.30 quando appunto i familiari hanno allertato il 118.

La tragica notizia ha scosso profondamente la comunità locale: “Non si può morire a tre mesi. Non riesco ad accettarlo. Non riesco a trovare nessuna giustificazione utile. Non dovrebbe essere possibile. Ho un figlio piccolo che amo più della mia vita e non voglio nemmeno pensare al dolore di questa famiglia. Oggi il mio cuore è veramente in frantumi. Riposa in pace piccolo Angelo e dai la forza alla tua famiglia di superare questo immenso dolore”, le parole affidate ai social dal sindaco Giuseppe Pitta.

Il dramma di Lucera arriva a poche ore da un altro episodio tristemente simile registrato nella provincia di Lecco, dove è morto un bambino di un mese. Stando a quanto ricostruito finora, il neonato era rimasto a letto accanto alla madre dopo l'allattamento, quando a un certo punto la donna si è accorta che non dava segni di vita. I genitori hanno dato l'allarme e il neonato è stato trasferito d'urgenza all'ospedale di Merate, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Disposta l’autopsia per accertare le cause del decesso.