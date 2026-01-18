Bimbo di un mese morto dopo l’allattamento, i genitori danno l’allarme: disposta l’autopsia

La procura ha disposto l’autopsia sul corpo del bimbo di un mese che ieri, sabato 17 gennaio, è stato trovato morto in culla dopo l’allattamento. Indagini in corso.

Bambino in culla (immagine di repertorio)

Un bambino di un mese ha perso la vita nel corso della giornata di ieri, sabato 17 gennaio, a Verderio, un piccolo comune in provincia di Lecco. Secondo quanto riferito, il piccolo stava bene fino a poche ore prima del decesso: era stato allattato e messo a dormire accanto alla madre.

Per comprendere le cause del decesso, la salma del neonato è stata posta sotto sequestro, in attesa dell'autopsia che sarà volta ad accertare le cause del decesso.

La ricostruzione della vicenda: cos'è successo

I fatti si sono verificati ieri a Verderio, nel Lecchese. Lì, nell'appartamento dove il bambino viveva insieme alla famiglia, si è consumata la tragedia che ora è al centro degli accertamenti dell'autorità giudiziaria.

Stando a quanto ricostruito sulla base delle prime testimonianze, il piccolo era rimasto a letto accanto alla madre, dopo l'allattamento mattutino, e al risveglio della donna, non avrebbe più dato segni di vita. I genitori hanno dato l'allarme e il neonato è stato trasferito d'urgenza all'ospedale di Merate (Lecco) su una pattuglia dei Carabinieri. Tuttavia, nonostante le manovre di rianimazione, i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Il piccolo era il figlio terzogenito della coppia.

In seguito all'accaduto, la salma del piccolo è stata posta sotto sequestro, in attesa dell'autopsia che servirà ad accertare le cause della morte e capire se il decesso rientri nei casi della cosiddetta "morte improvvisa in culla". Al momento, dunque, gli accertamenti sono in corso e, come da prassi, nessuna ipotesi viene esclusa fino all'esito degli esami medico-legali.