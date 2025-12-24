Bimba di 4 mesi trovata morta in casa, la mamma lancia l’allarme: disposta l’autopsia

La procura ha disposto l’autopsia sul corpo della bimba di 4 mesi che è stata trovata priva di vita all’interno dell’abitazione di famiglia nel Lodigiano. Indagini in corso.

Immagine di repertorio

Una bimba di soli 4 mesi è stata trovata priva di vita all'interno dell'abitazione di famiglia nel Lodigiano. Secondo quanto ricostruito, la piccola stava bene fino a poche ore prima del decesso: era stata allattata e messa a dormire accanto alla madre.

La vicenda

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, i fatti si sarebbero verificati lo scorso 18 dicembre a Tavazzano con Villavesco, un piccolo comune in provincia di Lodi. Lì, nell'appartamento dove la bambina viveva insieme alla famiglia, si è consumata la tragedia che ora è al centro degli accertamenti dell'autorità giudiziaria.

Secondo quanto ricostruito, la piccola stava bene fino a poche ore prima del decesso: era stata allattata e poi messa a dormire accanto alla madre. Tuttavia, al risveglio, alcune ore più tardi, la donna si sarebbe accorta che la bimba non respirava più. Erano circa le 9:30 del mattino quando è partita la chiamata di emergenza al 118. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile e, alla fine, i medici sono stati costretti a constatare il decesso della neonata.

In seguito all'accaduto, la procura ha disposto l'autopsia sul corpo della bimba che è stata affidata all'Istituto di Medicina Legale di Pavia. L'esame, effettuato nella giornata di ieri, martedì 23 dicembre, servirà ad accertare le cause della morte e capire se il decesso rientri nei casi della cosiddetta "morte improvvisa in culla". Al momento, dunque, gli accertamenti sono in corso e, come da prassi, nessuna ipotesi viene esclusa fino all'esito degli esami medico-legali.