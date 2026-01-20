Bimbo di un mese muore dopo l’allattamento nel Lecchese: oggi ci sarà l’autopsia

Immagine di repertorio

Si terrà oggi, martedì 20 gennaio, l'autopsia sul corpo del piccolo Bladen, il neonato di poco più di un mese trovato morto in casa a Verderio, comune in provincia di Lecco. Gli esami autoptici stabiliranno con esattezza l'ora e la causa del decesso. Per il momento, si ipotizza che si sia trattato di un incidente. Forse una morte improvvisa in culla. La Procura di Lecco intanto ha aperto un fascicolo ma per il momento non risultano indagati. Inoltre, è stata sequestrata la cartella clinica che è stata compilata al pronto soccorso dell'ospedale di Merate dove il piccolo è giunto dopo che sarebbe stato trovato senza vita dai genitori nel lettone matrimoniale. Secondo quanto si apprende la mamma e il piccolo si sarebbero addormentati insieme dopo l'allattamento. È probabile quindi che involontariamente, nel sonno, la mamma abbia soffocato il bimbo, ritrovato cianotico. Ma sarà solo l'autopsia a stabilire cosa sia accaduto effettivamente.

Neonato trovato morto in casa nel Lecchese: cosa è successo

Stando a quanto ricostruito sulla base delle prime testimonianze, il piccolo era rimasto a letto accanto alla madre, dopo l'allattamento mattutino, e al risveglio della donna, non avrebbe più dato segni di vita. L'episodio si è verificato sabato scorso, 17 gennaio. I genitori hanno dato l'allarme e il neonato è stato trasferito d'urgenza all'ospedale di Merate (Lecco) su una pattuglia dei Carabinieri. Tuttavia, nonostante le manovre di rianimazione, i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Il bimbo era il figlio terzogenito della coppia. In seguito all'accaduto, la salma del piccolo è stata posta sotto sequestro. Al momento, dunque, gli accertamenti sono in corso e, come da prassi, nessuna ipotesi viene esclusa fino all'esito degli esami medico-legali.