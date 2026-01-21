milano
Neonato di un mese morto nel Lecchese, l’autopsia conferma l’ipotesi soffocamento: “È stata una tragica fatalità”

L’autopsia effettuata ieri mattina sul corpo del piccolo Bladen, morto a poco più di un mese nel Lecchese, confermerebbe l’ipotesi di soffocamento dovuto a una tragica fatalità.
A cura di Francesca Caporello
Immagine di repertorio
L'autopsia effettuata ieri mattina, martedì 20 gennaio, sul corpo del piccolo Bladen, il neonato di poco più di un mese trovato morto in casa a Verderio, comune in provincia di Lecco, confermerebbe l'ipotesi del soffocamento in seguito a una tragica fatalità. Secondo quanto si apprende, dai primi esami autoptici, non risulterebbero esserci segni anomali né altri elementi che possano lasciar intendere altro. È probabile quindi che il piccolo sia rimasto soffocato, inavvertitamente, dall'abbraccio della mamma che lo teneva accanto a sé mentre dormivano insieme nel letto matrimoniale. Dalle prime informazioni diffuse, al momento tutto propenderebbe per questa ipotesi. I genitori del piccolo, Alice e Dinesh di 31 e 37 anni, che hanno già altri due figli di 7 e 11 anni, non risultano infatti indagati.

Neonato morto nel Lecchese, cosa è successo

Stando a quanto ricostruito sulla base delle prime testimonianze, il piccolo era rimasto a letto accanto alla madre, dopo l'allattamento mattutino, e al risveglio della donna, non avrebbe più dato segni di vita. L'episodio si è verificato sabato scorso, 17 gennaio. I genitori hanno dato l'allarme e il neonato è stato trasferito d'urgenza all'ospedale di Merate (Lecco) su una pattuglia dei Carabinieri. Tuttavia, nonostante le manovre di rianimazione, i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Il bimbo era il figlio terzogenito della coppia. In seguito all'accaduto, la salma del piccolo e la cartella clinica sono stati posti sotto sequestro dai militari.

Cronaca
