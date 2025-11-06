Attualità
Lotteria Italia 2025-26

Lotteria Italia, come verificare i premi giornalieri e fino a quando è possibile acquistare i biglietti

Come funziona l’estrazione dei biglietti giornalieri della Lotteria Italia 2025, abbinata alla trasmissione tv “Affari Tuoi”, condotta da Stefano De Martino, su Rai 1, a partire dalla puntata del 28 settembre 2025: come registrarsi e come consultare l’elenco aggiornato dei vincitori.
Lotteria Italia 2025-26

Come ogni anno, torna la Lotteria Italia: i biglietti sono in vendita dall'1 settembre ed è possibile partecipare, oltre all'estrazione finale del 6 gennaio, anche a quella dei premi giornalieri. Se il codice viene estratto, si possono vincere fino a 10mila euro dal 28 settembre al 19 dicembre e fino a 20mila euro dal 21 dicembre al 26 dicembre 2025. I biglietti vincenti vengono comunicati durante la trasmissione televisiva "Affari Tuoi", in onda a partire dalle 20:40 su Rai 1 tutte le sere con la conduzione di Stefano De Martino.

Come verificare i premi giornalieri della Lotteria Italia

Come abbiamo visto, con il biglietto della Lotteria Italia 2025 si può partecipare, oltre all’estrazione finale del 6 gennaio, anche all’estrazione dei premi giornalieri, che avviene ogni sera durante la trasmissione di Rai 1 "Affari Tuoi". Se il codice presente sul proprio biglietto viene estratto, si può vincere uno dei premi previsti.

E cioè fino a 10mila euro dal 28 settembre al 19 dicembre e fino a 20mila euro dal 21 dicembre al 26 dicembre 2025, come previsto dal regolamento della Lotteria. I biglietti vincenti saranno comunicati durante la trasmissione condotta da Stefano De Martino ma saranno sempre pubblicati sulla pagina ufficiale della Lotteria Italia, sul sito ufficiale dell’Agenzia Dogane e Monopoli e sull’App My Lotteries. Si ricordi che il biglietto acquistato deve essere registrato sul sito della Lotteria Italia: c'è tempo fino 23:59 del 14 dicembre 2025 per inviare il codice.

Fino a quando è possibile acquistare i biglietti e quando ci sarà l'estrazione finale

L'edizione della Lotteria Italia 2025 inizia il 1° settembre 2025 e si conclude il 6 gennaio 2026. Il biglietto costa 5 euro e, come ogni anno, l’estrazione finale dei premi di prima categoria sarà il 6 gennaio 2026, durante la puntata speciale della trasmissione "Affari Tuoi".

Oltre al premio di prima categoria pari a 5 milioni di euro, ce ne sono altri. Sono infatti presenti anche premi di seconda e terza categoria il cui ammontare complessivo e il numero delle vincite viene deciso da un’apposita commissione esterna che suddivide le somme di denaro in base alla vendita totale dei biglietti di Lotteria Italia. Inoltre, come abbiamo visto, con i biglietti della Lotteria Italia è possibile partecipare all’estrazione di premi giornalieri da 10mila o 20mila euro.

