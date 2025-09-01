Lotteria Italia 2025-26, al via da oggi la vendita dei biglietti: prezzi e premi della nuova edizione

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Lotteria Italia 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Da oggi, 1 settembre, parte la vendita dei biglietti per la Lotteria Italia 2025-26, sia in formato cartaceo che digitale. Per questa nuova edizione della più grande lotteria nazionale saranno prodotti 11 milioni di biglietti con prezzo di vendita al pubblico fissato in 5 euro per ogni tagliando. Per acquistare i biglietti ci sarà tempo fino al 6 gennaio 2026, giorno in cui ci sarà l'estrazione finale del primo premio da 5 milione di euro durante la puntata della trasmissione televisiva “Affari Tuoi”, abbinata alla Lotteria Italia, trasmessa in diretta televisiva su RAI 1.

Quanto costano i biglietti della Lotteria Italia 2025-2026

Per i biglietti per la Lotteria Italia 2025-26, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fissato un prezzo di 5 euro per ogni tagliando, sia in versione cartacea che digitale. Il biglietto della “Lotteria Italia” 2025-26 è prodotto in dodici rappresentazioni grafiche differenti in cui layout sono visionabili sui siti www.adm.gov.it e www.lotteria-italia.it. I biglietti cartacei sono prodotti in venti serie, ognuna da 500mila unità contraddistinte con le lettere A B C D E F G I L M N O P Q R S T U V Z. Se durante le vendite si esauriranno tutti gli 11 milioni di biglietti prodotti, verranno emesse ulteriori serie contraddistinte da una doppia lettera. I biglietti in formato digitale sono generati in due serie da 500mila unità ciascuna, identificate con le lettere AA e AB da immettere per la vendita on line necessariamente una serie per volta.

Dove acquistare i biglietti cartacei o digitali

I biglietti per la Lotteria Italia 2025-26 possono essere comprati già da oggi 1 settembre, sia in formato cartaceo che digitale. La distribuzione dei biglietti nella versione cartacea è effettuata dall’affidatario del servizio fino alle ore 14:00 del 18 dicembre 2025 in tutte le ricevitorie autorizzate su tutto il territorio nazionale. La vendita al pubblico proseguirà fino alle ore 20:30 del giorno 6 gennaio 2026. Per i biglietti digitali la fine della vendita sarà anticipata invece fino alle ore 8:00 del 5 gennaio 2026. Questi biglietti sono acquistabili nei siti web dei punti vendita a distanza autorizzati, il cui elenco è pubblicato sul sito www.lotteria-italia.it. Per l’acquisto del biglietto digitale è necessario essere titolari di conto gioco presso uno di questi punti vendita a distanza.

I premi della Lotteria Italia 2025-26

Acquistando un biglietto della Lotteria Italia 2025-26 si concorre sia per i premi giornalieri sia all’estrazione finale, con primo premio di 5 milioni di euro. I premi di prima categoria da attribuire con l’estrazione finale sono cinque ma l'importo degli altri quattro sarà fissato dopo l’accertamento del ricavato della vendita dei biglietti che darà vita anche agli altri eventuali premi di seconda e terza categoria.

Novità di quest'anno, l’assegnazione di un premio speciale di 300mila euro da attribuire in una estrazione anticipata a partire dalle ore 20:30 del 6 gennaio 2026, in anteprima rispetto alla serata finale della puntata di “Affari Tuoi” abbinata alla Lotteria Italia.

Con uno stesso biglietto si partecipa infine anche all’assegnazione di premi giornalieri attraverso un codice di 10 cifre riportato in caratteri numerici o in forma di QR code, inserito in un tagliando allegato al biglietto. Per partecipare bisogna telefonare o inviare uno sms o registrarsi sul sito www.lotteria-italia.it fino al 14 dicembre 2025. Dal 22 settembre 2025, ogni lunedì, la Commissione estrae un biglietto fra tutti coloro che hanno inviato il codice che vincerà un premio di 10mila euro. I biglietti vincenti saranno comunicati, a partire dal 28 settembre 2025, durante le puntate della trasmissione televisiva abbinata “Affari tuoi”. Il 15 dicembre 2025 infine si estraggono altri sei biglietti fra tutti coloro che hanno inviato il codice dalle ore 00:00:00 dell’8 dicembre 2025 ed entro le ore 23:59:59 del 14 dicembre 2025: a ciascuno viene attribuito un premio speciale di 20mila euro.