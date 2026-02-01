Lotta per la vita per oltre un mese in ospedale, 51enne muore per legionella dopo un lungo ricovero

Attualità
Una donna di 51 anni è morta dopo oltre un mese di ricovero. La paziente si era presentata in pronto soccorso con una grave insufficienza respiratoria dovuta alla Legionella, contratta fuori dall’ambiente ospedaliero. La 51enne è deceduta nell’ospedale di Novafeltria.
A cura di Gabriella Mazzeo
Una donna di 51 anni è morta ieri nell'ospedale di Novafeltria dopo un mese di ricoveri e cure. La causa del decesso, secondo quanto emerso dalle indagini, sarebbe un'infezione da legionella di tipo comunitario, contratta fuori dall'ambiente ospedaliero, che ha compromesso il quadro respiratorio della 51enne.

Secondo quanto emerso, la donna si sarebbe presentata in pronto soccorso a Rimini a fine dicembre con una grave insufficienza respiratoria. Le sue condizioni sono apparse subito preoccupanti e lo staff medico ha attivato tutte le procedure del caso. La paziente è stata sottoposta a una serie di accertamenti diagnostici e i test hanno confermato la presenza della legionella.

Il quadro clinico è apparso subito serio e la donna è stata ricoverata in ambiente intensivo per stabilizzare le funzioni respiratorie. Quando le condizioni della 51enne sono apparse in miglioramento, la donna è stata spostata nel reparto di medicina dell'ospedale di Novafeltria, più vicina al comune di residenza.

Da questo momento in poi per la 51enne è iniziata una lunga battaglia durante la quale i sanitari hanno cercato in tutti i modi di contrastare l'infezione e le sue conseguenze, particolarmente violente. La situazione è però già fortemente compromessa e con il passare dei giorni il tutto si è complicato fino all'epilogo avvenuto il 30 gennaio. Al momento non è chiaro quando la donna abbia contratto l'infezione: sarebbe risultata positiva alla malattia subito dopo il suo ingresso in pronto soccorso.

La legionellosi è causata dal batterio Legionella pneumophila e nel caso di una contrazione "comunitaria", il contagio può avvenire in ambienti di lavoro, pubblico o in ambienti abitativi. Può essere trasmessa anche dagli ambienti di climatizzazione. I sintomi possono variare con forme lievi come febbre, mentre in altri casi può provocare polmoniti molto gravi con insufficienza respiratoria e conseguenze potenzialmente fatali, soprattutto se il quadro clinico è fragile o se la diagnosi arriva con un'infezione avanzata.

