L’oroscopo di oggi 9 novembre 2021, previsioni segno per segno: Scorpione e Capricorno super ambiziosi Tutti simboli molto potenti nel cielo astrologico dell’oroscopo di oggi, martedì 9 novembre 2021. Mercurio congiunto a Marte in Scorpione e la Luna congiunta a Plutone in Capricorno indicano entrambi una grande capacità introspettiva ma un’altrettanta rivoluzione imminente nel modo di agire. Ecco le previsioni astrali dell’oroscopo di oggi per tutti i segni.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Quanto Capricorno nell'oroscopo di oggi, martedì 9 novembre 2021! Insieme a Venere nel terzo dei segni di terra già da qualche giorno oggi c'è anche la Luna che, soprattutto, diventerà molto potente nella sua congiunzione a Plutone.

Plutone in Capricorno è un simbolo di grande potere e forza dominatrice così, quando vi si congiunge la Luna, il risultato è di una profondità intellettuale e di sentimenti che però rischia di sfiorare il bisogno di controllo smodato.

Il segno fortunato di oggi è la Vergine che adora quando tutto il cosmo sembra aver compreso l'importanza del controllo e dell'autocontrollo mentre il segno sfortunato per oggi sarà l'Acquario che proprio non sopporta l'idea di essere controllato.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

La notizia è che finalmente Clubhouse, l’esclusivissima applicazione che per tanto tempo è stata appannaggio solo di determinati utenti del melafonino, sarà disponibile in tredici lingue diverse fra cui pure l’italiano. Non che a te interessi più di tanto: con questa Venere quadrata la tua voglia di socializzare è ridotta al minimo storico ed è già tanto se non hai spostato la sim nel tuo vecchio Nokia 3310 per non sentire più alcun messaggio arrivarti su Whatsapp!

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: sentimenti e batticuori non troveranno troppo spazio nella tua giornata…

Lavoro: anche se hai ragione, non c’è bisogno di urlarlo ai quattro venti! Cerca di “celebrare” in modo più sommesso…

Salute: umore non proprio disteso. Fai un po’ di yoga per aiutare soprattutto i nervi!

Il consiglio del giorno: allenati a chiacchierare almeno di fronte allo specchio! Con questa solitudine auto imposta rischi di perdere l’uso della parola totalmente!

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per il Toro

Conosci il “caciocavallo dell’emigrante”? Nato per caso, nel tentativo di nascondere alla dogana americana dei pezzi di salume, infilandoli nel formaggio, la prelibatezza è poi diventata d’ordinanza e sta tornando in voga su diversi panorami alimentari! Questo è l’esempio perfetto di come, alcune cose nate per caso, possano godere di una fortuna inaspettata! Se non l’hai capito, sto provando a farti tentare la fortuna! Urano, pianeta del caso, si associa bene con Luna e Venere, anche loro a favore! Chissà che una delle idee strampalate non diventino progetti interessanti agli occhi di qualche responsabile! Provare per credere!

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: Luna e Venere sono qui proprio per renderti sempre più romantico e dolce! (E ci stanno riuscendo benissimo direi!). Lavoro: preparati a qualche imprevisto sul percorso! Nulla ti preoccupante, riuscirai a gestirlo con intelligenza!

Salute: Marte non è esattamente in posizione favorevole per i grandi sforzi. Rimanda traslochi o allenamenti troppo intensi!

Il consiglio del giorno: hai mai pensato di aprire una start-up dando più fiducia alle tue idee? Magari l’idea di vendere ghiaccio agli inuit potrebbe fruttare qualcosa…!

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Tre delle protagoniste della serie “Sex & The City” sono state assoldate per un seguito della fortunata sitcom televisiva! Ci aspettano ammiccamenti, scarpe da urlo e qualche brunch dalle tinte focose che sanno tanto di “casa”! È proprio quello che vi ci vuole ora, cari Gemellini, Giove ha voglia di divertirsi e di dimenticarsi, per un momento, dei guai trascorsi a causa della Venere trascorsa… Magari potreste non avere ancora trovato il vostro “Mr. Big” personale ma nulla vi vieta di rilassarvi un po’ guardando i drammi altrui!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: siete concentrati su altro: per voi le emozioni saranno solo un piacevole corollario (se presenti!).

Lavoro: occasioni di collaborazione interessanti: non mandate tutto all’aria per colpa della vostra diffidenza!

Salute: buona: c’è Giove che non vi fa sentire acciacchi e stanchezza!

Il consiglio del giorno: Giove vi sta pregando da qualche settimana di dare un’occhiata alle promozioni fashion del vostro outlet preferito… perché non cedete e gliela date vinta!?

Voto 7

L'oroscopo di oggi per il Cancro

L’ultimo spot della Disney, che vede un patrigno conquistare l’affetto dei figli acquisiti grazie alla sua dolcezza, è ciò di cui avesti bisogno oggi. Purtroppo Luna e Venere, dalla loro opposizione, sono un grosso ostacolo da superare per i tuoi sentimenti! Messi all’angolo e ignorati, faranno comunque difficoltà ad emergere se continui a tenerli nascosti! Lotta con te stesso e fatti aiutare da Marte: la sua determinazione e il tuo coraggio potrebbero essere la chiave per non aver più paura di quello che provi!

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: il tuo problema è la timidezza. Se continui a credere di non valere abbastanza rischi di perdere l’occasione della tua vita! Tienilo presente!

Lavoro: pur con un broncio lunghissimo, oggi sei in grado di completare un sacco di task che ti sono state assegnate. Corri come un treno!

Salute: arrabbiato col mondo e un po’ negativo… per fortuna però Marte non ti fa mancare le forze!

Il consiglio del giorno: non nascondere la tristezza dietro ad un broncio impostato! Piuttosto fai tutto il possibile per confidarti con chi ti vuole bene davvero!

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per il Leone

Celine Dion sembra non passarsela benissimo. A causa di un malore è stata costretta a letto e ha dovuto persino disdire importanti concerti che aveva programmato per i prossimi mesi! Anche tu, caro Leoncino, hai bisogno di riposo: Marte e Saturno in posizione barbina sono un chiaro indicatore di come ti senti: fai fatica ad alzarti dal letto, sbadigli di continuo e sai perennemente distratto! Non è di certo una colpa sentirsi uno straccio!

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: ti godi un po’ della tua vita quotidiana accoccolato al partner sul divano! Goduria!

Lavoro: devi ancora capire il motivo per il quale tutti preferiscono lasciare sulle tue spalle responsabilità di ogni tipo!

Salute: dovresti riposare ed evitare il giro pomeridiano all’IKEA: quello diventerà molto presto una prova olimpica di resistenza!

Il consiglio del giorno: dai fondo ai giorni di permesso che ti rimangono a disposizione! Quand’anche li utilizzassi semplicemente per aggiornarti sulle ultime uscite di Netflix, sarebbero comunque ben spesi!

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Fiori d’arancio per Kristen Stewart! La ex vampira di Twilight, recentemente elevata al rango di principessa nel ruolo di Lady D, convolerà presto a nozze con la compagna Dylan Meyer! Oltre ad unirci alle felicitazioni, è obbligatorio vedere i parallelismi con la tua vita amorosa! Finalmente, dopo diverso tempo, sei anche tu in grado di sognare l’abito bianco e la navata da calcare! Tutto merito di una Venere talmente romantica che ti fa persino compilare la lista della spesa in rima baciata! Era da tanto tempo che non ti vedevo così felice!

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: Venere ti aiuta a far rifiorire passioni che pensavi di dover abbandonare… anche quelle per i tuoi ex (purtroppo!).

Lavoro: periodo top! Riesci a seguire contemporaneamente più progetti di quanto pensassi di essere capace!

Salute: tutelata da Marte e Venere: è una di quelle giornata in cui potresti ultimare in tempo record il cammino di Santiago e avere ancora energia per una scarpinata in montagna!

Il consiglio del giorno: osa con quel messaggino dove dichiari i tuoi sentimenti al collega che vedi ogni mattina in ascensore! Tanto si vede lontano un miglio che anche lui ti mangia con gli occhi!

Voto 8

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Simpatica come quelli che ad Halloween si sono vestiti da autovelox per “spaventare” gli amici, oggi sembri davvero dar fondo a tutte le tue battute peggiori per farti apparire antipatica! Il problema, ovviamente, consiste in Luna e Venere quadrate. A causa loro oggi non ti riesce proprio di dire qualcosa di carino e nemmeno di rispondere con un semplice bacio ai messaggi dolci di chi ci sta provando! Cerca almeno di contenerti mentre parli con qualche responsabile al lavoro: Saturno ti tiene sotto controllo…!

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: Venere quadrata non ti aiuta ad attaccare bottone. Ti scoraggia e ti convince, per qualche motivo, di non essere abbastanza carina…!

Lavoro: per i grandi progetti c’è assolutamente bisogno di un sano lavoro di squadra: non metterti in testa di essere sufficientemente brava da sola! Chiedi aiuto!

Salute: Luna e Venere ti lasciano un po’ “a terra”. Il loro influsso non ti aiuta a sentirti carica ed energica…

Il consiglio del giorno: assumi una posa plastica con tanto di sorriso di circostanza. Sembrerà pure falso e imposto ma almeno ti aiuterà a mantenere un minimo di decoro!

Voto 5 –

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Sai perché amo Drusilla Foer? Perché ha carattere, coraggio e stile da vendere! È stata proprio lei, in una recente intervista, a menzionare il “sesso occasionale” come qualcosa che necessita di essere sdoganato! Sì, perché mentre tutti lo demonizzano lei, a suo dire, vi ha ceduto più di una volta e senza rimorso! Così, se mai ne avessi avuto bisogno, hai qualcuno dalla tua parte che apprezza volentieri tutti gli impulsi che Marte e Venere ti mandano in questo periodo!

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: ti metti in mostra con chiunque: dalla cassiera al supermercato al macellaio sotto casa! Ci provi con tutti… giusto per vedere come va!

Lavoro: Mercurio potrebbe aiutarti a portare a termine anche i compiti più ostici che il capo ti ha affidato per metterti alla prova! Salute: irriducibile: oggi parti di casa con già ben chiari in testa gli obiettivi da raggiungere e non torni fino a quando non li avrai conquistati (in tempo record!).

Il consiglio del giorno: se devi farlo, fallo bene! E che l’intimo di pizzo sia in ordine, mi raccomando!

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

In una recente intervista, Paola Perego ha ammesso con coraggio di aver sofferto per 30 anni di fila di attacchi di panico. Una decisione, quella di dimostrarsi fragile, tutt’altro che scontata! Probabilmente, come sta succedendo a te, Saturno e Giove l’hanno convinta a tramutare le debolezze in punti di forza! È grazie a questi due pianeti, infatti, che hai recentemente rivalutato alcuni aspetti di te che meritano più attenzione e cura! Presto anche i capelli grigi potrebbero diventare più un vanto che una condanna!

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: gestisci le emozioni ed i rapporti con calma e intelligenza: sei in fase di appianamento consapevole. Ci piace!

Lavoro: è tempo di iniziare a pensare al futuro. Sei pronto per qualcosa di magnifico da realizzare!?

Salute: nulla di cui lamentarsi! Solo qualche chiletto in più per colpa di quel goloso di Giove…

Il consiglio del giorno: basta nascondere la polvere sotto il tappeto! È giunto il momento di togliere gli scheletri nell’armadio e di fare coming out! Ebbene sì: a te piace la pizza all’ananas!

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Loredana Berté torna a cavalcare le scene. Lo fa con un nuovo album dal titolo “Manifesto” che deve comunicare al mondo indipendenza, forza e femminilità. Una vera e propria rivendicazione che sembra fare il verso alla tua forza, caro Capricorno. Grazie a Luna e Venere questi giorni sono per te una sorta di rivincita. Sei pronto a combattere per quello in cui credi e a farlo mentre indossi dei sensualissimi tacchi vertiginosi! Nessuno può fermarti… e se ci prova verrà incantato dal tuo charme incontrastabile!

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: è un vero tripudio di baci, coccole e momenti hot! Da quanto tempo è che non ti sentivi così apprezzato!?

Lavoro: Marte e Mercurio sono determinanti nei tuoi successi di oggi: non c’è davvero nulla che possa andare storto grazie a loro!

Salute: Luna e Marte ti garantiscono tanta di quella energia che potrebbe essere tranquillamente definibile come inesauribile!

Il consiglio del giorno: preparati per uscire di casa col tuo vestito migliore, un makeup fantasmagorico e qualche goccia di profumo. Non è una camminata verso l’ufficio: è una vera e propria catwalk!

Voto 9 +

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

È nato un sostituto creato in provetta del caffè. La bevanda, creata con uno scopo “green”, potrebbe aver bisogno di qualcuno disposto a testarne le qualità energizzanti… e chi meglio di te, che hai un Marte quadrato, potrebbe trovarsi a proprio agio nel trovare qualcosa in grado di tenerlo sveglio e attento il più possibile!? Se anche questo ritrovato della tecnica non dovesse funzionare, non saprei proprio cosa consigliarti per tenere gli occhi aperti durante l’orario di lavoro!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: il tuo profilo su Tinder è più deserto di una biblioteca in pieno agosto…

Lavoro: attenzione: sei a rischio di errori grossolani per colpa di Mercurio! Ricontrolla bene calcoli e contratti da inviare!

Salute: Marte ti fa i dispetti: ti addormenteresti ovunque… persino sulla metro rischiando di arrivare al capolinea!

Il consiglio del giorno: è stato scientificamente dimostrato che contare le pecore non funziona per addormentarsi… potresti usare la tecnica, contare le bollette da pagare, e testare se, in questo modo, riesci a restare sveglio! Che ne pensi?

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Il papà concettuale delle Winx, Iginio Straffi, non smette di sognare. Seguendo un nuovo progetto d’animazione ha dato vita ad una nuova serie che ha come protagonista Pinocchio ed un’amichetta corsara! Fate come lui: credete nei sogni, nelle favole e nei progetti che custodite nel cuore! Fra Nettuno e Venere a favore, la vostra fantasia può essere una risorsa impagabile e veramente preziosa! Se poi contate che avete pure un Marte disposto a rendere realtà ogni volo pindarico… siete praticamente a cavallo!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: teneri e calorosi. Abbraccereste chiunque per festeggiare questa Venere appena rientrata a vostro favore!

Lavoro: Mercurio vi tiene molto impegnati su cose che vi stimolano! Bravi!

Salute: giovate di Marte e Luna super a favore! Non temete cali di zuccheri!

Il consiglio del giorno: c’è davvero un più motivo valido per festeggiare rispetto ad altri? Fossi in voi organizzerei una festa con gli amici con tanto di palloncini! (E tanto, tanto zucchero filato!).

Voto 8 +