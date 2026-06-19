L’oroscopo del weekend, il cielo di sabato 20 e domenica 21 giugno 2026: le previsioni di Ginny segno per segno

Nell’oroscopo del weekend di sabato 20 e domenica 21 giugno 2026, Vergine e Cancro si godono l’arrivo dell’estate. Il segno fortunato del weekend è la Vergine, mentre quello sfortunato è l’Acquario.

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Con l’oroscopo del weekend di sabato 20 e domenica 21 giugno 2026 inizia ufficialmente la stagione del Cancro, che coincide con il solstizio d’estate. Domenica mattina prestissimo, infatti, il Sole entra nel primo grado del segno, segnando il momento dell’anno in cui la luce è al suo culmine e il giorno raggiunge la sua massima estensione. Con la Luna appena entrata in Vergine, Mercurio in Cancro e Marte in Toro, l’energia del cielo si fa più pragmatica, selettiva e orientata alla gestione concreta delle cose. Il bisogno è quello di pianificare, ma con una certa sicurezza emotiva. Tradotto, vacanze in famiglia o con il gruppo di amici di sempre, purché ci siano prenotazione confermata, valigia ben fatta e un posto decisamente comodo dove alloggiare. A scaldare l’atmosfera, rendendola più calorosa, allegra e divertente, ci pensa Venere in Leone. Il segno fortunato del weekend è la Vergine, mentre quello sfortunato è l’Acquario.

Ariete

Sabato: meglio starti un po’ alla larga, perché questo Mercurio in quadratura ti rende dispettoso e provocatorio, come un gatto che ti fissa con aria beffarda mentre, con la zampetta, butta giù il bicchiere dal tavolo. Ti diverte punzecchiare tutti, ma solo per vedere l’effetto che fa. Domenica: la tua fortuna è che, anche quando rompi le scatole, Venere arriva in tuo soccorso e con un sorriso riesci a farti perdonare tutto.

Amore: ti senti il re degli sbaciucchiamenti.

Fortuna: gira come una trottola.

Il consiglio del weekend: costume matchy matchy con la tua dolce metà.

Voto: 7

Toro

Sabato: ormai l’estate è arrivata e tu, con Marte a favore, avresti pure voglia di partire e scoprire posti nuovi. Peccato che Venere in quadratura ti faccia fissare su ogni minimo rotolino di ciccetta, al punto che, pur di evitare la prova costume, stai quasi pensando a una bella vacanza tra ghiacciai e pinguini, ben coperto da capo a piedi. Domenica: l’andazzo resta lo stesso, ma con Mercurio a favore inizi a valutare anche mete più culturali, e un pò più caldine.

Amore: poco romanticismo ma sai comunque come soddisfare il partner.

Fortuna: tosta come te.

Il consiglio del weekend: una bella nuotata per mantenerti in forma e rinfrescare i bollenti spiriti.

Voto: 6

Gemelli

Sabato: la Luna stortissima vi fa reagire in modo piccato e scontroso anche quando il partner prova a darvi un tenero buffetto sulla guancia. Che tenga pure in tasca quelle manacce! Domenica il mood resta più o meno lo stesso. Meglio fare attenzione alla mimica facciale…talmente eloquente da non passare inosservata.

Amore: i vostri abbracci non sono per tutti.

Fortuna: su e giù come il vostro umore.

Il consiglio del weekend: sperimentate qualche nuova ricetta etnica…attenzione a non esagerare con le spezie!

Voto: 5 e mezzo

Cancro

Sabato: con Marte a favore hai le gambette veloci e scattanti, tanto che non ti basta guardare i Mondiali in diretta TV. Tu il calcio lo vuoi vivere in prima persona. Bravo, allenati per bene, che tra quattro anni magari Baldini ti chiama tra i suoi. Domenica: provi una gran soddisfazione ad usare tutta questa energia per aiutare i tuoi amici.

Amore: siete pronti a lanciare gli slip.

Fortuna: ne trovi sempre una manciata in tasca.

Il consiglio del weekend: buttati in una nuova esperienza, anche se ti fa venire un filo d’ansietta.

Voto: 8

Leone

Sabato: in questo momento hai una sola grande priorità nella vita ed è interrogare lo specchio. “Specchio, specchio delle mie brame, chi è il più bello del reame?” Con Venere nel tuo segno, la risposta è più che ovvia, no?! Domenica: con Marte a sfavore inizi a chiederti se un morsetto ad una mela sospetta possa essere una soluzione interessante per dormire indisturbato.

Amore: la passione manca, tutto il resto presente.

Fortuna: impartisce ordini.

Il consiglio del weekend: ricordati sempre di fare buon viso a cattivo gioco.

Voto: 6 +

Vergine

Sabato: questo Marte a favore ti regala quella sicurezza che, purtroppo, spesso ti manca. La cosa bella è che non la usi per metterti in mostra, ma per fare del bene agli altri. E quale modo migliore, se non condividere il tuo sapere con generosità? Domenica: con la Luna ancora nel segno, questa voglia di fare del bene si amplifica e distribuisci consigli con la stessa generosità con cui alle sagre di paese si riempiono i cartocci di patatine.

Amore: sai dove mettere le mani.

Fortuna: ti vuole tutta per sé.

Il consiglio del weekend: infradito, costumino e vola al mare!

Voto: 8 e mezzo

Bilancia

Sabato: la tua capacità comunicativa è diretta e sincera, ma ahimè anche un filino troppo schietta. Lasciati addolcire da questa Venere a favore, che ti regala un tono più carezzevole, ed evita di commentare con troppa acidità i profili social altrui, anche quando ne avresti tutto il diritto. Domenica: la voglia di dire la tua opinione rimane alta, ma ti basta un nonnulla per distrarti e cambiare idea.

Amore: vicini al punto giusto.

Fortuna: hai sempre qualcosina da ridire.

Il consiglio del weekend: non dire tutto quello che pensi.

Voto: 7

Scorpione

Sabato: con Marte a sfavore ti senti bloccato e l’idea di alzarti dal comodo divano di casa non ti sfiora nemmeno. Secondo Federalberghi, quest’estate saranno 36,1 milioni gli italiani in viaggio, quindi forse non hai tutti i torti a voler restare tranquillo ed evitare code, caselli e autogrill. Domenica: con Mercurio a favore eccelli in logica e concentrazione, quindi se relax deve essere, che ci siano almeno le parole crociate.

Amore: per te ha pensieri solo l’Agenzia delle Entrate.

Fortuna: come la macchia di sugo sulla camicia bianca.

Il consiglio del weekend: sfida chi vuoi ad una gara di chi ride ultimo…sicuramente vinci.

Voto: 5 –

Sagittario

Sabato: visto che con la Luna in quadratura il tuo solito spirito gioviale e compagnone rischia una piccola crepatura, per tirare su te e chi ti circonda c’è un’unica soluzione, il cioccolato. È risaputo che un quadratino di fondente può fare miracoli quando la giornata prende una brutta piega. Domenica: anche oggi punta su qualcosa di semplice e godereccio, Venere a favore sicuramente saprà suggerirti cosa è meglio per te.

Amore: ti prende alla sprovvista.

Fortuna: te ne servirebbe giusto un cicinino in più.

Il consiglio del weekend: vai al cinema a vedere toys story 5.

Voto: 6 +

Capricorno

Sabato: con Marte dalla tua parte, restare fermo sulla sponda del fiume a guardare l’acqua che scorre non è proprio contemplato. Hai bisogno di muoverti e non rimanere con le mani in mano. Il punto è riuscire a spiegare bene questo tuo bisogno, perché con Mercurio in opposizione comunicare decentemente ti risulta davvero difficilissimo. Domenica: trova le parole giuste prima di far scappare qualsiasi pretendente.

Amore: il tempo per una sveltina lo trovi sempre.

Fortuna: severa come il controllore sull’autobus.

Il consiglio del weekend: organizza un pranzo fuori per pochi intimi.

Voto: 6 e mezzo

Acquario

Sabato: fidarti ciecamente di chi ti sta intorno ti sembra una scelta saggia quanto lasciare il telefono incustodito su una panchina della stazione. Con Mercurio e Venere in quadratura, infatti, tutto ciò che non ti è chiaro ti fa subito rizzare le antenne. Domenica: sei fermamente convinto che tenere le distanze sia la cosa giusta per te. Non starai un tantino esagerando con tutta questa diffidenza?

Amore: duro come una noce di cocco.

Fortuna: avresti parecchie lamentele da fare.

Il consiglio del weekend: datti da fare con qualche lavoretto domestico, così da distogliere l’attenzione da tutti i tuoi tormenti relazionali.

Voto: 5 –

Pesci

Sabato: dietro quello sguardo da sex symbol, gentile concessione di Marte, si nasconde una Luna capricciosa che vi cambia l’umore alla stessa velocità con cui, in spiaggia, cercate di liberarvi dal costume pieno di sabbia per infilarne uno asciutto e pulito. Domenica: anche se restate con le chiappette all’aria, state tranquilli, sono sodissime.

Amore: da film mentale.

Fortuna: gli spiegate per filo e per segno che cosa volete.

Il consiglio del weekend: gavettoni e pistole d’acqua, manco fosse Ferragosto.

Voto: 5 e mezzo