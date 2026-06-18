L’oroscopo di venerdì 19 giugno 2026: Sagittario e Ariete incontenibili

C’è un trionfo di caratteristiche ed energie leonine nell’oroscopo di venerdì 19 giugno 2026 con la Luna e la Venere entrambi in questo segno. La Luna si sposterà in Vergine all’ora del thè.

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Ariete

L'amore per te oggi è l'unica cosa che conta. Con Venere e Marte entrambi a favore, soprattutto hai intenzione di dimostrarlo, di viverlo completamente durante la giornata, metterlo in pratica senza mezze misure. Adori, per esempio, leggere che i neozelandesi Jenny e Tyler Bindon diventano la prima coppia madre-figlio ad aver preso parte ai Mondiali di calcio, lei arbitro, lui calciatore.

Toro

Con Luna e Venere a sfavore, oggi, fossi in te, non azzarderei più di tanto. Te lo raccomando, perché Marte, invece, proprio nel tuo segno zodiacale, potrebbe spingerti a fare il famoso passo più lungo della gamba. Ricordati però le parole della tua saggia astrologa. Non fare come il trader che, ai Mondiali, ha scommesso un milione di dollari sulla vittoria della Spagna contro Capoverde. La partita però è finita sorprendentemente in pareggio e il suo conto corrente si è immediatamente azzerato.

Gemelli

Abbiamo grandi aspettative, cari Gemelli, nei tuoi confronti, dato che anche oggi sei affascinante, scaltro, divertente e leggero, tutto insieme in un mix perfetto. Sei come Messi, il calciatore, che alla prima partita dei Mondiali fa una tripletta che scatena subito l'amore della folla.

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Cancro

Mercurio nel tuo segno zodiacale e Marte a favore ti rendono particolarmente determinato anche oggi nel voler raggiungere ottimi risultati lavorativi. Non importa quindi quanto tu sia ambizioso o quante possibilità tu abbia: vedi soltanto possibilità di successo. Ti incoraggia molto sapere che Pupo farà l'esame di maturità a 70 anni e dichiara anche che la sera prima, per rilassarsi, farà l'amore.

Leone

Con Luna e Venere proprio nel tuo segno zodiacale, senti finalmente di essere visto, compreso e amato proprio per la tua bellezza multisfaccettata e irresistibilmente affascinante. Nessuno cerchi in te il tradizionalismo composto, perché non lo troverà. Però finalmente ti si ama per quello che sei. Pensi di meritarti anche tu di dare il nome ad un asteroide, proprio come è successo al tennista Jannik Sinner, il cui nome da oggi indica un asteroide che si trova nella fascia tra Marte e Giove.

Vergine

Con Luna e Venere nel segno del Leone che ti precede e Marte che ti rende sicura di te, dirai a gran voce tutto quello che pensi, anche se il tuo pensiero dovesse essere scomodo e troppo determinato. Ci tieni però a far sapere che cosa frulla nel tuo cuoricino, un po' come Papa Leone che ha detto che la proposta della remigrazione non sembra essergli per nulla cristiana.

Bilancia

Potresti essere un po' nervosetta per colpa di Mercurio, a sfavore, ma sono sicura, cara Bilancia, che oggi farai di tutto per prenderti cura della tua salute e anche delle tue pubbliche relazioni, perché si sa che gli amici fanno bene al cuore. Sei come Giorgia Meloni, che dichiara di avere smesso di fumare in un siparietto con i leader del G7.

Scorpione

Il fatto che tu non abbia alcuna intenzione di spendere nemmeno un minuto del tuo tempo in amore non ti assolve certo dal fatto di perdere tantissime ore che potrebbero essere fruttuose. Non ti dimenticare che, se la Luna, Venere e anche Marte sono tutti a sfavore e ti rendono allergico alle relazioni sociali, hai sempre un gran cervello affamato di idee. Per questo ti dispiace molto sentire che, dalle ultime ricerche, pare che gli italiani passino più di 25 anni della loro vita connessi online.

Sagittario

Oggi, caro Sagittario, con la Luna e Venere entrambe a favore, senti che sia davvero arrivato il momento di lasciarti trasportare dalla vita, dato che sembra essere così ben predisposta nei tuoi confronti. L'amore non lo cerchi: ti citofona direttamente al campanello. Ti senti come il surfista italiano Leonardo Fioravanti che vince a El Salvador ed è il primo successo azzurro di sempre nella prestigiosa WSL.

Capricorno

Sei particolarmente solidale con tutte le persone che si trovano ad affrontare l'esame di maturità in questi giorni. Con Marte a tuo favore, ma Mercurio che non aiuta, se capitasse a te saresti agitatissimo e ipercritico verso i lavori che consegni. Hai proprio bisogno di un po' di incoraggiamento e di spontaneità nel dire quello che pensi.

Acquario

Oggi ti senti proprio ko, caro Acquario, sia fisicamente, per colpa di Marte, sia emotivamente, per colpa di Luna e Venere. Entrambe sono a sfavore. Per questo, se sei saggio, capisci che è davvero il momento di fermarti, di rallentare e di cancellare qualche impegno. Sei come Musetti, che dichiara che salterà anche Wimbledon, benché non sia stata una decisione facile.

Pesci

Oggi hai proprio bisogno di dimostrare quanto il tuo pensiero non veloce, non connesso, non innovativo sia in realtà la cosa migliore che possa capitare alle persone che hanno la fortuna di parlare con te. Nessuno meglio di te sa far comprendere l'umanità, l'empatia, la dolcezza e la delicatezza dei sentimenti. Questo è il tuo punto di forza, non tanto l'efficienza. Sei felice, per esempio, quando leggi che le carte d'identità cartacee non saranno abolite il 3 di agosto, come era stato annunciato. Viva l'analogico rispetto al digitale.