L’oroscopo della settimana dall’8 al 14 novembre: Pesci e Vergine super hot Per l’oroscopo di questa settimana, che va da lunedì 8 a domenica 14 novembre 2021, noteremo un surriscaldamento emotivo dei segni di terra grazie a Venere, il pianeta dell’amore, entrato nel segno del Capricorno. Marte, nel frattempo, insieme a Mercurio, il pianeta del pensiero, saranno entrambi nel segno dello Scorpione da dove non si limiteranno quanto a fantasie erotiche e ingegnosi trucchetti.

Eccoci qui, per l'oroscopo della settimana che va dall'8 al 14 novembre 2021, nel pieno della stagione dedicata al segno dello Scorpione. Insieme al Sole nel segno dello Scorpione e a Marte che vi è entrato la settimana scorsa, proprio in questi giorni anche Mercurio passa nel secondo dei segni d'acqua dopo la lunga sosta nel segno della Bilancia. Venere invece si è stanziata ufficialmente nel segno del Capricorno dove resterà fino a marzo 2022.

Oroscopo settimanale 8 – 14 novembre 2021: le previsioni segno per segno

Che cosa succede quando un pianeta veloce, come Venere per esempio, si ferma per diversi mesi in uno stesso segno zodiacale? Ovviamente dipende dal pianeta e dal segno zodiacale. In questo caso Venere è un pianeta benefico che porta amore, dolcezza, pazienza e sentimentalismo e che riuscirà a riscaldare il cuore dei segni di terra che, di natura, troppo spesso legano anche le emozioni alla loro rappresentazione materiale, concreta, sicura e fattiva.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Ti è sembrato, per un periodo decisamente troppo breve, che le cose stessero migliorando a vista d'occhio… Adesso però, con Venere in quadratura, toccherà spiegare al partner che anche se non sei più nervoso come un giaguaro a dieta preferisci in ogni caso startene per i fatti tuoi. Lunghissime passeggiate in solitaria e sessioni di shopping dalle quali uscirai a mani vuote. Tutto questo per colpa del pianeta dell'amore che si mette a fare storie.

Voto 6 per la voglia di sbuffare sempre.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Quanto ti piace fare i capricci! Venere a favore ma Marte e Mercurio a sfavore renderanno davvero difficile avere a che fare con te. Lo sguardo è quello di una gattina ma gli artigli sono già pronti a sfoderare un graffio micidiale di quelli che fanno subito capire quanto sia bene non abbandonarci troppo alle confidenze nei tuoi confronti e mantenere, comunque, una certa rispettosa attenzione. In tutti i casi la tua soluzione sarà quella di fare il meno possibile e, perlopiù, farlo davanti alla TV.

Voto 7 perché nessuno sa godere quanto te dell'ozio.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Avete come l'impressione, con questi cambiamenti dei pianeti veloci nel cielo astrologico, che i vostri circuiti mentali siano passati sotto i rulli delle idropulitrici come la macchina quando la domenica mattina decidete finalmente di lavarla. Ecco, vi interesseranno solamente stimoli intellettuali ma, in questo caso, non ponete alcun limite: dai convegni sulla politica internazionale fino al corso di decoupage da tavola, siete davvero pronti a tutto. Anche il partner dovrà ingegnarsi per non farvi annoiare.

Voto 8 per i pensieri macinati come il caffè la domenica mattina.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Ok Cancro, qui c'è da prendere il toro per le corna e la situazione in mano.Venere si piazza in opposizione e ci resta per un bel po', inutile che cerchi di indorarti la pillola! Per questo è bene che tu rinsaldi la tua fiducia in te stesso e nelle tue possibilità anche dal punto di vista sentimentale. Anzi, sfrutta questo Marte a favore per rimboccarti le maniche e soprattutto ringalluzzire anche l'autorità: qualche volta è bene che anche tu alzi la voce per far sentire quello che provi.

Voto 5 perché fare la voce grossa ti costerà molta fatica.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Polemico e brontolone! Ancora più del solito… Tutta colpa di Marte che si è messo in una posizione dalla quale sembra addirittura sfidare il tuo desiderio di goderti la vita, a tutti i costi, qualsiasi cosa succeda. Per colpa sua (di Marte intendo) riuscirai a trovare qualche difetto persino nella cena stellata romantica che la tua dolce metà aveva prenotato con mesi di anticipo per farti una sorpresa.

Voto 5 e mezzo per lo spirito polemico incontenibile.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Resteremo stupiti, piacevolmente stupiti intendo, da tutta la dolcezza che avrai voglia di condividere con tutte le persone che ti circondano. Anzi, la vorrai condividere persino con quelli che ti sono sempre stati sulle scatole e che adesso non solo sopporti ma addirittura insisti perché si uniscano al tuo gruppo per una serata di divertimento. Lo trovo assolutamente fantastico anche se, diciamocelo, il meglio di te lo darai nelle serate a due. Post serata compreso.

Voto 9 e mezzo per lo spirito social.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Quando una Bilancia si trova ad avere Venere in quadratura si sente decisamente spiazzata, senza speranza, praticamente come la mosca a mosca cieca. Dovrai davvero abituarti in questi giorni perchè farai fatica a salutare quella persona che vedi riflessa nello specchio anche solo di sfuggita. Con il partner sarai fredda come la pizza del giorno prima.

Voto 6 perché a qualcuno la pizza del giorno prima non dispiace mica poi tanto.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Questa ventata d'amore, di passione e di sex appeal sembra davvero un tornado per il quale non solo è consentito ma addirittura obbligatorio restare chiusi in casa, preferibilmente sotto le coperte con la dolce metà. Sarebbe davvero un peccato lasciarsi scappare tutta questa voglia di calore che ci fa dimenticare anche di tutte quelle volte in cui vorrai avere testardamente ragione senza nemmeno provare a metterti in discussione.

Voto 9 perché ti si perdona tutto.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

AAA cercasi coccole disperatamente! Venere in seconda casa e Marte che sembra toglierti le principali certezze, faranno sì che qualsiasi complimento, occhiata dolce, fuggevole abbraccio da parte di chi ti vuole bene saranno ripagati con ringraziamenti infiniti e una disponibilità che non ti si vede spesso. Sei pronta ad infilarti, anche non invitato, in qualsiasi situazione ci siano chiacchiere da condividere e confidenze da mettere sul piatto.

Voto 8 per la voglia di esprimere quello che provi anche se nessuno te l'avesse chiesto.

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Improvvisamente, un po' come quando nelle città del nord si accendono i caloriferi, l'umidiccio freddoloso del tuo cuoricino si surriscalda e diventa confortevole come il divano con la copertina quando il venerdì sera danno il tuo film preferito e il tuo partner ha deciso di lasciare a te il telecomando. Avrai davvero bisogno di poco, di pochissimo anzi, per essere felice: ti basta uno sguardo innamorato.Non ti si riconosce più.

Voto 10 e non dico altro.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Stremato! Ogni ora di questa settimana che sta per iniziare ti sembrerà pesante come gli ultimi 10 giorni di studio prima della maturità. Avrai la sensazione che il tempo si sia fermato e soprattutto che si siano fermati i motori della tua testolina. Cerchi disperatamente situazioni nelle quali non sia assolutamente necessario accendere il cervello e, soprattutto, nelle quali nessuno ti chiede che cosa pensi di un qualsiasi argomento. Più stai zitto e meglio stai.

Voto 6 perché un po' di silenzio non guasta.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Siete prontissimi a partire come su un volo charter verso destinazioni fantastiche, magiche, coinvolgenti che a confronto Narnia sembra romantica come il casello autostradale di Melegnano. Certo, non dimentichiamo che in questo periodo il tuo forte saranno le fantasie ma con una predilezione per quelle piccanti, erotiche, decisamente vietate minori di 18 anni.

Voto 8 e beato il partner!