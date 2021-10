L’oroscopo di oggi 6 ottobre 2021, previsioni segno per segno: Cancro e Capricorno sull’orlo di una crisi di nervi Nell’oroscopo di oggi, mercoledì 6 ottobre 2021, assisteremo alla Luna nuova nel segno della Bilancia. Come ogni 28 giorni, la Luna ricomincia il suo percorso di fasi che la vedono prendere diverse forme di illuminazione rispetto al Sole. In astrologia la Luna nuova indica un momento di intensa introspezione: in questo caso avverrà in Bilancia, segno della coppia, ma con una intensa forza indipendente. Ecco per previsioni dell’oroscopo di oggi per tutti i segni.

Con l'oroscopo di oggi, mercoledì 6 ottobre 2021, attendiamo la Luna nuova che sarà, in Italia, precisamente alle 13:10. Sarà una Luna nuova nel segno della Bilancia piuttosto intensa: se la Bilancia è il segno dominato da Venere quindi dolce, diplomatica, calma e desiderosa di creare attorno a sè una grande armonia, oggi Sole e Luna congiungendosi tra loro si uniranno anche a Marte e questo rende più vivace, indipendente ma anche meno pacata questa Luna nuova. Vedremo quali saranno gli effetti per tutta la settimana.

La Luna nuova è un momento di introspezione, di silenzio e di ascolto e oggi le tensioni saranno comunque forti, l'io vuole dire la sua. Saturno è anche in trigono a Lilith mentre Urano è in quinconce (ad una distanza di 150 gradi) proprio alla grande congiunzione. Insomma tranquilli non tanto! Il segno fortunato di oggi è il Gemelli che non teme queste tensioni che solleticano i desideri di indipendenza. Il segno sfortunato di oggi è l'Ariete che davvero crede di essere preso di mira dalle stelle… Ma non è così!

L'oroscopo di oggi per l'Ariete (21 marzo – 20 aprile)

La tua giornata potrebbe essere più confusa dell’inchiesta su Morisi che sta tenendo occupate tutte le pagine internet che si occupano di gossip e politica. Con Luna, Mercurio, e Marte opposti, ti sembra davvero di lottare contro una muraglia alta e impenetrabile e che ogni tuo sforzo sia destinato a cadere nel vuoto. L’arma più potente a tua disposizione da sfoderare oggi è la pazienza. Non perdere di vista i tuoi obiettivi e lascia che gli altri parlino… ma tu non curarti di loro!

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: non è una giornata semplice da gestire e tutto lo stress potrebbe riflettersi nella vita di coppia se non stai attento! Lavoro: Mercurio e Luna opposti sembrano essere determinati a metterti i bastoni fra le ruote. Anche accendere il pc sembra un’impresa titanica oggi!

Salute: scarico come un cellulare usato per tre giorni di fila e mai ricaricato (e non parlo di un Nokia 3310!).

Il consiglio del giorno: usa la tua proverbiale energia per non smettere di tentare e ritentare. Oggi non si misura la grandezza dei tuoi successi ma la tua voglia di ricominciare da capo e di non mollare la presa!

Voto 5 +

L'oroscopo di oggi per il Toro (21 aprile – 20 maggio)

Stai iniziando a calmarti e a prendere le cose col giusto peso. Grazie alla Venere che si sta, finalmente, facendo da parte, riesci a a valutare le cose con più lucidità senza sentirti oltremodo offeso o messo sotto processo. Mi ricordi un po’ la RAI che, dopo la querelle con Fedez, ha deciso di ritirare le accuse legali mosse nei suoi confronti. Ogni tanto fare marcia indietro è un grande passo in avanti. Soprattutto se ti accorgi di aver preso una cantonata!

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: Venere sta mollando la presa. Presto ti sentirai libero di amare di nuovo!

Lavoro: Saturno gioca di sponda: non ti farà alzare dalla scrivania fino a quando non avrai finito di lavorare sul progetto che stai seguendo da un po’!

Salute: non propriamente al top ma avverti già, nell’aria, che le cose stanno per cambiare!

Il consiglio del giorno: chiedi scusa per i tuoi comportamenti poco probi. Fallo con convinzione e magari accompagnaci una scatola di cioccolatini! Giusto per rendere le scuse più piacevoli!

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Sapete cos’è il “vamping”? È la tendenza a rimanere collegati alla rete e ai social fino a tarda notte, continuando a scrollare sugli smartphone non accorgendosi che il sole è già sorto! È la nuova versione, più pericolosa, dello zapping che sembra nuocere a tutte le nuove generazioni e… anche a voi! Siete sempre perennemente connessi a causa di questo Mercurio che vi rende fin troppo sul pezzo! Permettete alla Venere di allentare la sua presa su di voi e riscoprite il piacere di staccare la spina ogni tanto!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: troppo focalizzati sulle cose che avete da fare per dare retta alla vostra dolce metà… non lamentati però se poi lei si allontana, eh!

Lavoro: scoppiettanti, irrefrenabili e super produttivi! Il cocktail di Mercurio, Luna e Saturno è persino in grado di farvi riciclare proattivamente tutti i progetti scartati nell’ultimo periodo! Riuscite a rimettere in gioco tutto e in modo fenomenale!

Salute: mi sembrate più energici voi di un bambino all’inizio delle vacanze estive! Super top!

Il consiglio del giorno: per riposare bene è sempre meglio rilassare la mente con un buon libro almeno mezz’ora prima di chiudere gli occhi! Imponetevi di spegnere il cellulare molto prima di andarvene a letto!

Voto 9 –

L'oroscopo di oggi per il Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Ti senti un po’ usato, sfruttato dai colleghi per fare cose meno importanti o utili soltanto per far fare a loro bella figura. Il tuo ruolo ti sembra quello di Bing, il motore di ricerca che, pare, venga usato soltanto per cercare il portale del ben più utilizzato Google! A farti sentire così demoralizzato si son messi Luna, Marte e Mercurio quadrati: cercheranno in tutti i modi di metterti sotto pressione e di illuderti che quello che stai facendo non sia importante. Ignorali più che puoi!

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: riesci a trovare conforto solo fra le braccia di chi ami. Sono il posto migliore del mondo, non è vero?

Lavoro: mettiti nell’ordine di idee che qualsiasi cosa tenterai di fare oggi potrebbe risultare faticosa e non portarti da nessuna parte. Persino fare le fotocopie sembra una fatica di Ercole.

Salute: sfiancato. Vorresti tanto una vacanza alle Fiji.

Il consiglio del giorno: cancella dalla tua memoria i dati della giornata appena trascorsa organizzando una serata con chi ami di più al mondo. Meglio ancora se di fronte ad un classico Disney e a una tazza fumante di tisana e biscotti!

Voto 5 +

L'oroscopo di oggi per il Leone (23 luglio – 23 agosto)

Joy, ragazza nigeriana albina, deportata ingiustamente in Italia per salvarla dalla “maledizione" della sua pelle chiara, ce l’ha fatta. Ha conseguito la laurea fra la gioia di tutti ed è riuscita a riappropriarsi della propria vita e si merita (anche) i nostri complimenti! Tu sai benissimo come si sente. Ora che hai tutti quei pianeti positivi dalla tua, sei pronto persino a fronteggiare Saturno e Giove che, dall’altro lato del cielo, provano in tutti i modi ad ostacolarti. Non esiste modo per fermarti: dovranno rendersene conto anche loro!

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: invii quel messaggino romantico che stai riprogettando da giorni alla tua nuova crush! Magari ti va bene e Venere te la manda buona!

Lavoro: le decisioni che prendi in ufficio sono rapide, immediate e vincenti. Non puoi davvero fare meglio di così!

Salute: ottima. Devi solo levare qualche dolce dalla tua dieta. Non hai bisogno tutti i pomeriggi di un tiramisù intero in pausa pranzo!

Il consiglio del giorno: celebrati. Prenditi il giusto tempo per assaporare il gusto delle tue vittorie senza metterti nuovamente all’opera dimenticandoti di apprezzarti! Essere persone di successo significa anche premiarsi per i propri traguardi!

Voto 8 +

L'oroscopo di oggi per la Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Quasi non ci speravi più ma la Venere di oggi riesce, con la complicità di Urano, a regalarti qualche piccolo momento di amore intenso e pieno di vibrazioni positive. Il romanticismo e la bellezza ti colpiscono all’improvviso come quella della statua di Sanmartino, recentemente rinvenuta dai depositi della Reggia di Caserta! Aspettati qualsiasi cosa ed attendi con mente e cuore aperti: non sai mai quando potresti venir sorpresa in positivo da qualcosa di inestimabile!

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: l’aria si tende come una corda di violino. Qualcosa mi dice che potrebbero arrivare discussioni sgradevoli in coppia, a breve…

Lavoro: sfrutta le occasioni improvvise e proponiti per aiutare colleghi in compiti che ti interessano. Costruisci conoscenza a passo a passo!

Salute: Venere riesce ancora a farti sentire centrata su te stessa. È una sensazione super positiva che ti accompagnerà durante tutta la giornata!

Il consiglio del giorno: non dire di no ad un’uscita in compagnia! Magari scopri che quel ”amico di amici” che ti stava sui maroni a pelle è, in realtà, una persona davvero speciale!

Voto 7

L'oroscopo di oggi per la Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Non so se lo sapevi, Bilancia, ma Steve Jobs aveva presentato un Curriculum Vitae estremamente disordinato e scritto a mano a chi lo ha esaminato al suo primo impiego a 18 anni. La riprova che, per riconoscere un genio, non bisogna per forza passare attraverso la sua lettera di presentazione! Il valore di una persona lo si misura, infatti, nella vita di tutti i giorni. Dalla sua intelligenza, dalla resistenza e dalla sua capacità di impiegare tutte le sue risorse nelle cose che fa! Tutte cose nelle quali eccelli grazie a Luna, Marte e Mercurio sul tuo segno!

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: le emozioni non sono ancora esplose come vorresti. Per la tranquillità in coppia ci vorrà ancora qualche giorno!

Lavoro: che dire? Con tutti questi pianeti a favore, siete sicuramente in lizza per il premio per la migliore imprenditrice dell’anno!

Salute: ottima! Vi svegliate letteralmente saltando dal letto!

Il consiglio del giorno: mettiti in mostra durante le riunioni di reparto. Smettila di stare in un angolo. Le tue parole potrebbero aiutare tutta l’azienda a vedere le cose dalla giusta prospettiva!

Voto 9 e mezzo

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Gli imprevisti sono sempre all’ordine del giorno e, fra Saturno e Urano opposti, sembra proprio che nel tuo caso le situazioni assurde possano raggiungere livelli inimmaginabili! Shakira, ad esempio, si è vista aggredita e derubata da un gruppetto di cinghiali selvatici che le hanno rubato la borsa contenente portafogli e cellulare! Stai alla larga dai centri abitati dove girano animali allo stato brado: non vorrei mai ti capitassero disavventure simili!

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: romantico e un po’ “creupuscolare”. Hai la stessa allure dei dandy come Oscar Wilde! Irresistibile!

Lavoro: attento agli imprevisti dell’ultimo minuto. Oggi potrebbero allungare la tua giornata lavorativa!

Salute: Venere rinsalda la tua sensazione di benessere. Tieniti stretto il suo influsso positivo!

Il consiglio del giorno: tieni sotto mano il numero di cellulare del tuo migliore amico: qualcosa mi dice che, oggi, avrai bisogno di una voce amica con la quale sfogarti e dalla quale farti coccolare!

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Sono tutti pronti a vederti ricalcare le scene del romanticismo e dei drammi amorosi. Con questa Venere che bussa alla tua porta sei già in pole position per dare il meglio di te con le tue prossime conquiste. Sei addirittura più quotato ed atteso del concerto dei Måneskin nel 2022 che, per inciso, ha fatto il sold out nel giro di sole due ore dall’apertura delle vendite! Ovviamente, nel tuo caso, non è solo merito di Venere: Luna e Marte a favore sono davvero un buonissimo aiuto!

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: lanci, ogni tanto, qualche battuta piccante sperando che colgano il segnale. Ma per avere successo devi aspettare ancora qualche giorno!

Lavoro: Mercurio e Saturno sono super ottimisti. Secondo loro oggi riuscirai a farti notare da qualcuno di “molto in alto”. Salute: Luna e Marte a favore promettono batterie a lunga durata per oggi. Quasi infinite!

Il consiglio del giorno: la tappa al tuo negozio d’abbigliamento preferito è d’obbligo: hai assolutamente bisogno di rifarti il guardaroba e prepararti a puntino per il prossimo periodo in “Casanova-style”!

Voto 8 +

L'oroscopo di oggi per il Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

L’epica, e un po’ comica, corsa dell’allenatore Mazzone verso la curva dell’Atalanta di vent’anni fa è tornata a popolare il web qualche giorno fa. Quel momento di furia cieca creata da un comportamento anti sportivo rappresenta un po’ il tuo mood di oggi. Con tutti questi pianeti quadrati che ti rendono la giornata difficile, anche tu avresti voglia di salire in cielo e cantargliene quattro! Non ti preoccupare troppo di loro: possono farti i dispetti per qualche giorno ma, prima o poi, si stancheranno!

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: distratto, confuso e forse anche un po’ scontroso. Non è esattamente il cocktail giusto per far andare bene le cose! Lavoro: Mercurio si mette fra te e una giornata tutto sommato positiva rendendo disturbata la linea del telefono, scarsa la connessione e facendoti perdere i documenti importanti… non rimarrà molto della giornata prevista inizialmente!

Salute: tutti i pianeti in quadratura che ti trovi oggi sembrano drenarti energia e non finire. Al termine della giornata sarai esausto!

Il consiglio del giorno: le pochissime energie che ti rimangono (per colpa di Marte) è meglio investirle in cose più costruttive e utili che non alzare la voce e piantare il broncio. È tutta una questione di economia: se ti arrabbi non hai tempo né forze per fare altro. Tutto qui!

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l'Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

“Love for Sale” è il nuovo album di Tony Bennet e Lady Gaga. Registrato fra vari altri impegni, è stato finalmente reso disponibile ed è pronto a riscuotere un successo planetario come è facile da intuire! Anche tu oggi sei pronto a riscuotere consensi sul lavoro ma devi ancora abituarti a rimetterti in gioco nella vita amorosa. Fallo con calma, dandoti tempo e mettendo tutta la sincerità possibile. Vedrai che, dopo qualche inciampo a causa di Venere quadrata, potrai finalmente dirti soddisfatto anche dei risultati raggiunti in campo sentimentale!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: continua a rimanere concentrato su altro e non dare troppo peso alle questioni romantiche: saranno più facili da affrontare non appena Venere si leverà dalle scatole.

Lavoro: ottimi suggerimenti da parte di Mercurio e Luna: avrai delle alzate di genio che ti aiuteranno a risolvere con classe un sacco di problemi!

Salute: Venere ti farà sentire un po’ a disagio per la gran parte della giornata ma, a sostenerti, abbiamo un Marte potentissimo! Non hai troppo da preoccuparti!

Il consiglio del giorno: mettiti alla prova senza paura anche con le tue emozioni. Provarne non ti rende meno maturo o professionale… ti permetterà anzi di sviluppare empatia utile anche negli affari!

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Questa Venere che già vi abbandona non riuscite a capirla. Non era così bello stare a vostro favore? A vivere insieme momenti magici e magnifici? Purtroppo, a niente serviranno le vostre richieste e le vostre moine: il pianeta dell’amore sembra davvero intenzionato a prendere il largo! Capisco che siate confusi e frastornati come gli studenti del liceo ad Andria, che si sono beccati una nota per aver portato pasta al forno per merenda, ma non dovete disperare: presto tornerà a rendervi felici ed innamorati!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: godetevi le ultime coccole che una Venere in partenza è ancora in grado di rendere così tenere!

Lavoro: raccogliete con entusiasmo le nuove sfide che vi propongono! Potrebbero essere le occasioni giuste per mettervi in mostra! Salute: stabile ma non esattamente al top! Ci saranno momenti migliori!

Il consiglio del giorno: non lasciatevi turbare dalla partenza di qualcuno che se ne starà lontano per un po’! Avete sempre tantissimi mezzi per rimanerci in contatto comunque!

Voto 7 –